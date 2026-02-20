Afrique: L'ANC boycotte un nouveau round de concertation

20 Février 2026
Togonews (Lomé)

Un nouveau round de dialogue s'est tenu jeudi à l'initiative du ministère de l'Administration territoriale via le Cadre national de concertation entre acteurs politiques (CNAP).

Mais l'Alliance nationale pour le changement (ANC) a annoncé avoir boycotté la rencontre. Dans un communiqué, le parti d'opposition dénonce une convocation adressée la veille par téléphone, sans ordre du jour précis, estimant ne pas disposer d'éléments suffisants pour apprécier la portée réelle des discussions.

Son président, Jean-Pierre Fabre, affirme que l'ANC refuse de « se rendre complice de nouveaux simulacres de dialogue » qui, selon lui, n'ont jusqu'ici servi qu'à maintenir le statu quo politique. Le parti assure qu'il ne participera plus à ce type d'échanges sans garanties claires.

L'ANC pose plusieurs conditions à toute participation : une refondation de la République, la fin de la fraude électorale et de l'impunité politique, ainsi qu'un processus consensuel, inclusif et crédible. Pour Fabre, seul un véritable dialogue, orienté vers des réformes « profondes et irréversibles », pourra ouvrir la voie à l'alternance démocratique et à la réconciliation nationale.

