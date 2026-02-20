Afrique: Financement des économies africaines - Le secteur financier ivoirien mise sur des solutions innovantes et structurées

Les mutations rapides de l'environnement économique mondial imposent aux acteurs financiers africains une adaptation constante.

C'est autour de ces enjeux que des dirigeants du secteur financier ivoirien ont échangé, le 17 février 2026 au Plateau, à l'occasion d'un « Ceo Talk » consacré au financement des économies africaines.

Au coeur des discussions : la nécessité de bâtir des mécanismes plus efficaces, capables de mobiliser des capitaux à grande échelle et de répondre aux besoins spécifiques des entreprises locales.

Les intervenants ont unanimement souligné que le financement du développement en Afrique exige des solutions innovantes, structurées et ancrées dans les réalités du continent.

Ouvrant les échanges, Jean Kacou Diagou, président fondateur du Groupe NSIA, a présenté la nouvelle orientation stratégique du pôle investissement et conseil du groupe, marquée par la transformation de sa Société de gestion et d'intermédiation, NSIA Finance, désormais dénommée NSIA Capital.

Selon lui, cette évolution traduit une volonté de renforcer la lisibilité et la cohérence des activités d'investissement, de conseil et de financement, tout en consolidant l'engagement du groupe en faveur du développement durable des économies africaines.

Le directeur général de l'entité, Max-Alphée Djecketh, a expliqué que cette nouvelle identité s'inscrit dans une ambition claire : optimiser le rendement des portefeuilles clients et proposer des solutions d'investissement performantes, adaptées aux contextes économiques locaux. Il s'agit, a-t-il indiqué, de contribuer plus efficacement au financement de l'économie réelle.

Dans la même dynamique, Léonce Yacé, directeur général de la holding financière, a insisté sur l'importance de structurer des plateformes solides, capables d'attirer des capitaux et d'accompagner durablement la croissance.

Le président du conseil d'administration, Isaac Dé, a pour sa part mis en avant l'exigence d'une gouvernance rigoureuse et d'une orientation vers des projets à fort impact.

Au-delà d'un simple changement d'appellation, cette initiative traduit une volonté plus large : renforcer le rôle des institutions financières africaines dans la transformation structurelle du continent.