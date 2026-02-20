Cote d'Ivoire: Engagements citoyens - Le mouvement 'Chapeau rouge' annonce une marche pacifique

19 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par ange ehourade

Kahé Kuntha a lancé un mouvement citoyen dénommé « Chapeau rouge ». Il s'agit, pour ses membres, d'exprimer leur mécontentement et d'attirer l'attention de l'État à travers le port d'une casquette rouge, afin de dénoncer les attitudes abusives de certains propriétaires et de sensibiliser les autorités à cette problématique.

Au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 19 février 2026, à Cocody, il a exposé les causes des loyers excessifs ainsi que la souffrance des citoyens face à une situation devenue insoutenable.

« Pour être concret, aujourd'hui à Abidjan, pour disposer d'un bon studio, il faut compter entre 120 000 Fcfa et 250 000 Fcfa, selon la commune ; pour un appartement, entre 250 000 Fcfa et 750 000 Fcfa ; et pour une villa, entre 450 000 Fcfa et 1,5 million de Fcfa, alors que le Smig est fixé à 75 000 Fcfa. Il faut noter que, depuis 1960, aucun mouvement apolitique n'a organisé de marche civique, républicaine et citoyenne en Côte d'Ivoire. Chapeau Rouge, mouvement citoyen créé le 5 décembre 2025, est né d'un constat clair : trop longtemps, nos populations ont été écrasées par des loyers exorbitants, des propriétaires abusifs et un système qui ignore les droits fondamentaux des citoyens », a-t-il dénoncé.

Il a insisté sur le fait que se loger, se nourrir et se vêtir sont des droits vitaux de l'homme, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, notamment en son article 25, qui stipule : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, y compris l'alimentation, l'habillement, le logement et les soins médicaux nécessaires... »

Il a dénoncé les injustices sociales en général, mais en particulier la cherté des loyers, tout en défendant la dignité des habitants. Il a rappelé que ce mouvement n'est affilié à aucun parti politique et qu'il agit exclusivement dans l'intérêt des citoyens.

À l'issue de cette rencontre tenue à la préfecture d'Abidjan, la date du 28 février 2026 a été validée par le préfet pour l'organisation d'une marche pacifique. « Nous ne nous tairons plus face à cette injustice. Les citoyens paient un prix trop lourd pour se loger, et il est temps que cette grogne générale soit entendue », a-t-il martelé.

Il a enfin appelé toutes les personnes de bonne volonté à le rejoindre et à soutenir leur combat pacifique et républicain.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

