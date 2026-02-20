Madagascar: Toutes les diocèses du pays se sont mobilisées pour venir en aide aux familles touchées par le cyclone Gezani

Moramanga — « Ce fut un moment très difficile pour la population, tout comme pour l'ensemble de la communauté chrétienne, étant donné que la plupart des églises ont subi des dégâts considérables. Une église de Tamatave a été complètement découverte et les tôles ont été détruites. » L'Évêque de Moramanga, Rosario Vella, SDB, en passage à Rome, a commenté avec l'Agence Fides les conséquences du cyclone tropical Gezani qui s'est récemment abattu sur l'île.

Madagascar est chaque année touchée par des cyclones et cette année, Gezani a causé des dégâts particulièrement importants dans le centre du pays, à commencer par la ville de Tamatave. Le cyclone s'est formé dans le Pacifique et a frappé la ville avec une violence extrême, avec des précipitations et des vents soufflant à 240-245 km/h, endommageant gravement entre 75 % et 80 % des habitations.

« Toutes les zones périphériques, ou plutôt pauvres, de la ville, où les maisons ne sont pas en maçonnerie mais le plus souvent des cabanes en bois ou en paille, ont été littéralement balayées, poursuit le salésien. Nous nous sommes immédiatement mobilisés, non seulement pour les habitations, mais aussi et surtout pour les familles qui ont pratiquement tout perdu. Dans tous les diocèses, par l'intermédiaire des différentes Caritas diocésaines et nationales, des collectes d'argent, de denrées alimentaires, de vêtements et de tout autre matériel utile à la vie quotidienne ont été organisées. Même l'État, qui en général fait très peu dans ces cas-là, semble cette fois-ci s'être vraiment mobilisé et nous espérons que cette collaboration portera ses fruits. »

« Mon diocèse est limitrophe de la zone touchée mais, grâce à Dieu, comme il se trouve à environ 200 kilomètres, il a subi un impact moindre. Certaines églises ont été complètement détruites, d'autres sont endommagées. Dans une communauté de religieuses, l'école a également été gravement endommagée et certains bâtiments ont été complètement détruits ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À son retour dans le diocèse, l'Évêque de Moramanga a déjà prévu de se rendre immédiatement dans les zones touchées afin de se rapprocher des victimes et de se rendre compte de l'ampleur des dégâts.