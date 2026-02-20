Ile Maurice: Deux hommes de 74 et 26 ans meurent noyés à quelques heures d'intervalle

La localité d'Albion a été secouée par un double drame survenu le jeudi 19 février. Deux hommes, âgés de 74 ans et 26 ans, ont perdu la vie dans le lagon, à quelques heures d'intervalle.

Le premier cas a été signalé aux alentours de 14 heures dans le lagon d'Albion Nord, au-delà de la station de débarquement des pêcheurs. Alertés qu'un homme se trouvait en difficulté en mer, des volontaires sont intervenus pour le sortir de l'eau avant l'arrivée des secours. Les éléments de la National Coast Guard ont prodigué les premiers soins, épaulés par le SAMU et la police d'Albion.

La victime, Lai Hang Tsang Lai Su Chong, 74 ans, habitant l'avenue Dahlia à Albion, a été transportée à la Mediclinic de Petite-Rivière. Malheureusement, son décès y a été constaté. L'autopsie pratiquée le même jour à la morgue du PMOC a attribué la cause du décès à une asphyxie due à la noyade.

Quelques heures plus tard, vers 17 heures, un second drame est venu assombrir la journée. Cette fois, c'est le corps d'un jeune homme de 26 ans qui a été retrouvé dans le lagon. Il s'agit de Hahave David Jonathan, domicilié à Quatre-Bornes. Là encore, les secours sont intervenus rapidement et ont tenté de lui porter assistance, mais en vain. Le corps a été transféré à la morgue du PMOC et une autopsie est prévue ce vendredi 20 février afin d'établir avec précision la cause du décès.

Une enquête policière a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces deux noyades.