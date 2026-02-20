Ile Maurice: Le rendez-vous économique à ne pas rater

Production locale, innovation, opportunités d'affaires et fierté nationale : le Grand Salon de l'Industrie locale et du Savoir-faire mauricien s'annonce comme un temps fort économique. Rassemblant entreprises, coopératives et grand public autour d'un même objectif, il tend à valoriser et renforcer l'économie mauricienne.

Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, la volatilité des chaînes d'approvisionnement et la hausse des coûts logistiques, la question de la production locale revient au centre des priorités économiques. Pour une économie insulaire et ouverte comme celle de Maurice, consolider la base productive nationale est devenu un enjeu stratégique majeur.

C'est dans cette perspective que se tiendra le Grand Salon de l'Industrie locale et du Savoir-faire mauricien, organisé par Business Publications Ltd en collaboration avec l'express au Swami Vivekananda International Convention Centre, sous le patronage du ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives. Plus qu'une exposition, l'événement ambitionne de devenir une plateforme économique structurante au service de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien.

Une plateforme inclusive pour toutes les tailles d'entreprises...

Le salon réunira grandes entreprises industrielles, moyennes structures établies, mais également PME et coopératives, reflétant l'ensemble de l'écosystème productif mauricien. Les grandes et moyennes entreprises y trouveront un espace stratégique pour consolider leur visibilité institutionnelle, présenter leurs capacités industrielles à grande échelle, renforcer leurs partenariats B2B ainsi que pour explorer des opportunités d'exportation et d'investissement.

En parallèle, un espace dédié aux PME et aux coopératives permettra de mettre en lumière l'entrepreneuriat local, l'innovation artisanale à dimension industrielle et les initiatives collectives qui participent activement à la diversification économique du pays.

Les secteurs représentés

Ce Grand salon mettra en avant une diversité de secteurs stratégiques, notamment :

Agroalimentaire et transformation alimentaire ;

Textile, habillement et produits manufacturés ;

Matériaux de construction et produits du bâtiment ;

Fabrication métallique et ingénierie légère ;

Transformation du bois et ameublement ;

Cosmétiques et produits chimiques locaux ;

Technologies industrielles et solutions techniques ;

Emballage et logistique ;

Énergies renouvelables et solutions durables ;

Artisanat manufacturé structuré.

Cette pluralité sectorielle illustre l'évolution vers une industrie plus diversifiée et orientée vers la montée en gamme.

Substitutionaux importations : un enjeu macroéconomique

Le déficit structurel de la balance commerciale demeure un défi central. Encourager la production et la consommation locales constitue un levier concret pour réduire la dépendance aux importations et renforcer la résilience économique. En facilitant la mise en relation entre producteurs, distributeurs, institutions publiques et consommateurs, le Grand salon devient ainsi un instrument de structuration économique favorisant les circuits courts et la consolidation de la demande locale.

Une expérience pour le grand public : redécouvrir le savoir-faire mauricien

Au-delà des en jeux économiques et institutionnels, l'événement s'adresse également au grand public. Les visiteurs auront l'occasion de découvrir et redécouvrir des produits mauriciens, parfois méconnus, parfois oubliés, mais porteurs d'un savoir-faire authentique. L'exposition-vente offrira aussi la possibilité de faire de bonnes affaires, grâce à des offres directes des fabricants, tout en établissant un lien plus humain avec les producteurs.

Mais l'expérience ne sera pas uniquement commerciale. Elle se veut également émotionnelle. Rencontrer ceux qui fabriquent localement, comprendre l'histoire derrière un produit, percevoir l'engagement et la passion des entrepreneurs, c'est recréer une connexion entre le consommateur et l'économie réelle.

Questions à...Shenaz Busguth : «Que ce salon soit une vitrine nationale de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien»

Shenaz Busguth, «Business Unit Manager», Business Publications Ltd.

Pourquoi un Grand salon de l'industrie locale et du savoir-faire mauricien ?

Nous avons constaté qu'il existe un véritable besoin de visibilité pour les acteurs de l'industrie locale. Beaucoup d'entreprises produisent à Maurice avec un savoir-faire remarquable, mais manquent parfois de plateformes fortes pour se positionner auprès du grand public et des décideurs. Ce salon répond donc à cette nécessité.

Quel en est l'objectif principal ?

Je dirais qu'il est double. Il s'agit d'abord de créer des opportunités d'affaires concrètes pour les entreprises et ensuite, de sensibiliser les Mauriciens à la richesse de leur propre capacité productive. Il est important que le public réalise que l'industrie locale est dynamique, innovante et compétitive.

Pourquoi avoir associé grandes entreprises, PME et coopératives ?

Parce que l'économie mauricienne repose sur un écosystème complet. Les grandes structures apportent la stabilité et la capacité d'investissement, tandis que les PME et les coopératives représentent l'agilité, l'innovation et l'ancrage local. Les réunir, c'est créer des synergies.

Quel message souhaitez vous transmettre ?

Nous voulons que ce salon soit une vitrine nationale de l'industrie locale et du savoir faire mauricien. C'est une plateforme économique, mais aussi un projet collectif. Nous souhaitons en faire une véritable fierté pour l'île Maurice.