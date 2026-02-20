Ile Maurice: Football - Samir Sobha dénonce une gestion illégale

20 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Samir Sobha, président de la Mauritius Football Association (MFA) et membre du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a, dans une interview accordée à The Guardian le 18 février 2026, ouvertement remis en cause la légitimité du secrétaire général, Véron Mosengo-Omba, tout en exprimant des regrets officiels envers le Maroc.

Samir Sobha accuse Mosengo-Omba d'occuper son siège «illégalement». Selon les statuts de l'instance, l'âge de la retraite est fixé à 63 ans. Si une prolongation de trois ans a été accordée par le président Patrice Motsepe, celle-ci aurait expiré le 15 octobre 2025. Pour Sobha, le secrétaire général n'est plus habilité à signer de documents officiels, créant un vide juridique dangereux pour la gouvernance du football africain.

Parallèlement, Sobha a présenté des excuses publiques à la Fédération Royale Marocaine de Football concernant la finale de la CAN 2025. Il qualifie de «grande injustice» le traitement subi par les Lions de l'Atlas lors du match contre le Sénégal. Affirmant que le Maroc a été «volé», il regrette que les arbitres n'aient pas appliqué le règlement, notamment après que les joueurs sénégalais ont temporairement quitté la pelouse.

Reste à savoir si cette sortie sans précédent va fragiliser l'unité de la CAF d'autant qu'une réaction est attendue de la part de Patrice Motsepe, président de la CAF. L'instance africaine s'était réunie le 13 février à Dar es Salam, en Tanzanie.

