Ile Maurice: Un incendie dans un garage détruit deux voitures

Mercredi soir, vers 20h30, un incendie a ravagé le garage d'une maison sur Radhakissoon Road, à L'Aventure, détruisant une Nissan Sunny et une Honda Fit. La mère, âgée de 59 ans, qui se trouvait à l'étage, a aperçu de la fumée et a alerté la famille.

Selon la police, le feu a été déclenché par le petit frère, âgé de 25 ans, qui tentait de «décanter» (siphonage) du carburant dans la Nissan. Une étincelle a enflammé le carburant et les flammes se sont rapidement propagées. Le jeune homme a été légèrement brûlé, mais sa vie n'est pas en danger. La maison a également subi des dommages, néanmoins personne n'a été gravement blessé.

Le Flacq Fire Brigade, assisté du Central Electricity Board de Bramsthan et de la Criminal Investigation Division de Brisée-Verdière, est rapidement intervenu pour maîtriser le feu et sécuriser les lieux. La police rappelle que manipuler du carburant de cette façon constitue une infraction, même si aucune intention criminelle n'est suspectée.