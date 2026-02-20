Ile Maurice: Année 2026 ambitieuse pour deux fédérations dirigées par Bundhoo

Le début de l'année 2026 marque un moment fort pour la Shotokan Martial Arts Federation (SMAF) et la Kendo Federation Mauritius (KFM). Le dimanche 8 février, sur la plage publique de Mont-Choisy, plus de cinquante adeptes de ces disciplines se sont réunis pour le traditionnel Beach Training, qui a également servi de lancement officiel des calendriers d'activités 2026 des deux fédérations.

«Cette première rencontre de l'année avait pour objectif principal de motiver les athlètes et de faire découvrir au public les arts martiaux, en mettant en lumière la rigueur et la discipline de la pratique du shotokan et du kendo», fait savoir Rishi Bundhoo, président de la SMAF et de la KFM.

Karatékas de la SMAF lors de leur entraînement sur la plage de Mont-Choisy.

Les calendriers de la SMAF et de la KFM reflètent un programme riche et ambitieux, mêlant entraînements locaux, séminaires, compétitions nationales et participations internationales. Pour le SMAF, l'année sera rythmée par des événements majeurs tels que la Shotokan Independence Cup, le British Open de la World Union of KarateDo Federations (WUKF) à Londres, le Championnat national WUKF en Afrique du Sud, ainsi que le Championnat du monde WUKF en Roumanie.

Les activités incluent également des séminaires pour arbitres et ceintures avancées, des passages de grades et des démonstrations publiques, offrant aux membres des occasions constantes de progresser et de représenter leur discipline à l'échelle internationale.

Pour la KFM, le programme combine des entraînements réguliers, des séminaires internationaux avec des sensei venus de l'étranger, des compétitions comme la Sefor Cup en Afrique du Sud, et des démonstrations publiques à Grand-Baie et dans les Malls. La participation à la Japan Ambassador Cup et aux séminaires de kata et de keiko souligne l'importance accordée au perfectionnement technique et à l'échange culturel.

Kendokas en action sur le sable fin de Mont-Choisy.

Rishi Bundhoo souligne que cette année s'annonce pleine de défis et d'opportunités, avec un engagement à la fois local et international. Ces calendriers reflètent la volonté des fédérations de promouvoir les arts martiaux, de renforcer la motivation des athlètes et de positionner Maurice comme un acteur actif sur la scène mondiale du shotokan et du kendo.