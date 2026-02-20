Ile Maurice: Trois nouveaux décès portent à 27 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année

Le bilan des accidents de la route continue de s'alourdir. Trois personnes admises en soins intensifs ont succombé à leurs blessures, portant à 27 le nombre de morts depuis le début de l'année.

Pierre Louis Éclair, 63 ans, victime d'un camion à New-Grove

Pierre Louis Éclair, 63 ans, habitant de Cité Ballisson à Rose-Belle, est décédé le jeudi 19 février vers 18 h 30 à l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, des suites de graves blessures subies le 11 février lors d'un accident à New-Grove.

Admis en soins intensifs, il a été pris en charge au bloc opératoire et placé sous ventilation artificielle. Une amputation du pied gauche avait été nécessaire en raison de la gravité de ses blessures.

L'accident s'était produit vers 11 h 30 lorsque le camion en direction de La Rosa a percuté une clôture en béton surmontée d'une barrière de fer. Le conducteur avait quitté les lieux, tandis que Pierre Louis Éclair, passager avant, était resté coincé dans le véhicule lourdement endommagé.

La police, aidée par le SAMU et la Fire & Rescue Team de Rose-Belle, a procédé à la désincarcération et au transport d'urgence vers l'hôpital. Jacques Castagnet, 60 ans, identifié comme conducteur présumé, a été interpellé puis libéré sous condition et fait l'objet d'une charge provisoire d'homicide involontaire. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes.

Arinian Ponen, 27 ans, motocycliste à Vacoas

La deuxième victime est Arinian Ponen, 27 ans, habitant Grannum Road à Vacoas. Il avait été hospitalisé en soins intensifs après un accident survenu dans la nuit du 15 février au rond-point de Nouvelle-France.

Le motocycliste circulait en direction de Curepipe lorsqu'il a perdu le contrôle de sa Suzuki, qui a terminé sa course dans un caniveau. Grièvement blessé et inconscient, il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où son décès a été constaté le 19 février à 21 h. Son corps a été remis à la police pour autopsie.

Sanjay Bhowaneeparsad, 58 ans, victime à Beau-Vallon

Un troisième décès est survenu le 20 février vers 2 h du matin. Sanjay Bhowaneeparsad, 58 ans, habitant Rivière-des-Créoles, était hospitalisé en soins intensifs après un accident survenu le 8 février à Beau-Vallon.

Ce soir-là, vers 22 h, la police avait découvert une Toyota blanche renversée sur le côté gauche de la route principale. Le conducteur, Nikhil Bhowaneepersad, 24 ans, habitant Bon Espoir Road à Rivière-des-Créoles, était coincé et a dû être désincarcéré par les pompiers avant d'être transporté à l'hôpital.

Sanjay Bhowaneeparsad avait été retrouvé inconscient sur la chaussée et pris en charge par le SAMU. L'alcool test n'a pu être effectué sur le conducteur, encore inconscient au moment de l'évacuation. La police a référé les corps pour autopsie afin de déterminer la cause exacte du décès.