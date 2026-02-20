Ile Maurice: Une mineure dénonce des abus sexuels présumés

20 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V. N

Une adolescente de 17 ans, domiciliée à Curepipe et scolarisée dans un établissement spécialisé (SEN) de la région, a porté plainte pour des faits d'abus sexuels présumés qui se seraient produits à son domicile entre 2024 et 2026.

La déposition a été enregistrée par une policière affectée à la Central Division, en présence d'une Family Welfare and Protection Officer du Family Support Service de Phoenix, jeudi.

Selon la jeune fille, les faits se seraient déroulés à plusieurs reprises, à des dates et heures qu'elle n'est pas en mesure de préciser. Elle met en cause un proche parent âgé d'une trentaine d'années, résidant à la même adresse. L'adolescente affirme que des rapports sexuels auraient eu lieu dans les toilettes et à deux reprises dans le salon. Elle allègue également des attouchements sexuels répétés ainsi que des actes imposés. Elle précise que le suspect était, la plupart du temps, alcoolisé au moment des faits.

La victime, décrite comme étant partiellement handicapée, indique avoir ressenti des douleurs. Elle a exprimé le souhait de subir un examen médical et de collaborer pleinement avec les autorités dans le cadre de l'enquête.

C'est à la direction de l'établissement qu'elle fréquente que la jeune fille s'est confié. L'enquête est en cours et le suspect est actuellement recherché.

