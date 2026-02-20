Gabon: Justine Judith Lekogo offre une bétonnière aux jeunes entrepreneurs du 2e arrondissement de Francheville

Dans un geste fort en faveur de l'autonomisation des jeunes et du développement économique local, l'honorable Justine Judith Lekogo a offert une bétonnière d'une valeur estimée entre 6 et 10 millions de francs CFA aux jeunes entrepreneurs du deuxième arrondissement de la commune de Franceville.

Ce matériel, vérifiable à Bernabé au Gabon, répond à un besoin concret exprimé par une jeune PME en pleine expansion. Le bénéficiaire de ce don est une entreprise dirigée par le jeune Moïse « Lekoulenkani ».

Évoluant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, cette PME emploie déjà quelques jeunes du deuxième arrondissement.

Confrontée à des difficultés liées à la location régulière d'une bétonnière, équipement pourtant indispensable à ses activités, la structure voyait son développement freiné par des coûts élevés et un accès limité au matériel.

Informée de la situation, l'honorable Justine Judith Lekogo a choisi de poser un acte allant bien au-delà d'un simple appui ponctuel. Alors que les jeunes entrepreneurs envisageaient initialement de louer sa bétonnière, elle a décidé de la leur offrir.

Saluant leur volonté de travailler et de créer de la richesse, elle a estimé qu'un don constituerait un levier plus efficace pour soutenir leur croissance. L'objectif est clair : permettre à l'entreprise de générer ses propres revenus et, à terme, de proposer l'équipement en location à d'autres opérateurs du secteur.

Ce geste représente un véritable levier de développement pour la structure. L'acquisition de cette bétonnière devrait accroître sa capacité de production, réduire significativement ses charges d'exploitation et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités commerciales.

À moyen terme, cette initiative devrait également favoriser la création d'emplois supplémentaires au profit des jeunes du deuxième arrondissement.

À travers cette action, l'honorable Justine Judith Lekogo réaffirme son engagement constant en faveur de l'entrepreneuriat local, de la promotion de l'emploi des jeunes et du dynamisme économique de la commune de Franceville.