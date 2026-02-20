Gabon/Sénégal: Habib Beye débarque à l'Olympique de Marseille

Vingt-trois ans après son arrivée comme joueur (2003-2007), Habib Beye effectue un retour symbolique à Marseille. Après un passage remarqué au Red Star et une expérience d'un an au Stade Rennais entre janvier 2025 - février 2026, le technicien sénégalais franchit la plus haute marche de sa jeune carrière.

Avec cette nomination, Habib Beye devient le 8ème entraîneur principal à s'installer sur le banc depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la présidence en février 2021. Cette instabilité chronique, souvent qualifiée de remplacement des entraîneurs, souligne la difficulté du club à pérenniser un projet technique sur le long terme. Choisi pour son leadership, sa connaissance de l'environnement marseillais et son identité de jeu, il a été la piste prioritaire de Mehdi Benatia Directeur Sportif.

Rappelons que le Président Pablo Longoria, sous son ère, connaît son huitième entraîneur. C'est le cas de, Jorge Sampaoli,Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi, Jacques Abardonado et maintenant Habib Beye.

L'ancien international Sénégalais arrive dans un contexte de crise. Le licenciement de De Zerbi, survenu juste après une lourde défaite lors du Classique contre le PSG 5-0, a laissé un vestiaire marqué et des supporters en attente de résultats immédiats

Ses chantiers prioritaires seront de reprendre en main un vestiaire bousculé par les changements tactiques fréquents. Il aura la lourde tâche d'imposer rapidement sa patte après les préceptes complexes de son prédécesseur.

Habib Beye aura pour mission de faire du Stade Vélodrome une forteresse, alors que le club peine à domicile cette saison.

Si son passé de joueur lui octroie un crédit certain auprès des fans, son bilan à Rennes 18 victoires, 7 nuls et 14 défaites en 39 matchs suscite quelques interrogations sur sa capacité à gérer un club du calibre de l'OM à ce stade de sa carrière de coach.