Cameroun/Gabon: UNIFFAC U17 - Le pays domine le Gabon d'entrée (5-1)

Les Petites panthères du Gabon ont connu une entrée en lice particulièrement difficile lors du tournoi de l'UNIFFAC U17 2026, qui se déroule actuellement en République Démocratique du Congo. Opposés au Cameroun ce mercredi 18 février au stade Tata Raphaël de Kinshasa, les jeunes Gabonais se sont lourdement inclinés sur le score de 5-1.

Pourtant, le match avait débuté sous les meilleurs auspices pour le Gabon. Dès la 10e minute, les petites panthères ont surpris les Lions U17 en ouvrant le score de manière matinale.

Cependant, cet avantage n'a tenu qu'une vingtaine de minutes avant que la machine camerounaise ne se mette véritablement en marche, égalisant puis prenant l'avantage avant la pause 2-1 c'est le score à la mi-temps.

En seconde période, le Cameroun a totalement dominé les débats, illustrant une nette supériorité physique et technique. Les buts camerounais ont été inscrits par, Omar Amir Tsombeng, Arnold Massekon, Stanley Tendiangku, et Rony Balliag Nougi, auteur d'un but et d'une passe décisive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette défaite est qualifiée de "cauchemardesque" pour le Gabon, qui se retrouve déjà dos au mur dans ce tournoi qualificatif pour la CAN U17. Pour le Cameroun, ce large succès permet au sélectionneur Saidou Alioum et ses joueurs de prendre provisoirement la tête de leur groupe avec une grande confiance avant d'affronter la RCA ce vendredi 20 février.