Sénégal: Le Musée Théodore Monod retrace l'évolution de la lutte sénégalaise

Depuis le 12 janvier, le Musée Théodore Monod de l'Ifan tient une exposition qui met en lumière les transformations que la lutte sénégalaise a connues des indépendances à nos jours. Les visiteurs ont pu apprécier plusieurs archives audiovisuelles sur le sport national. De même que des photos, amulettes, pagnes... ayant appartenu à d'anciens lutteurs.

Le Musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire (Ifan) accueille une exposition consacrée à la lutte sénégalaise. Elle propose, depuis plusieurs semaines, des oeuvres d'arts, photos, vidéos retraçant l'histoire de la lutte au Sénégal. Cette exposition a été tenue grâce au projet «Fesël» dont l'objectif est de valoriser le patrimoine audiovisuel sénégalais.

Portée par la Direction de la cinématographie et de l'Audiovisuel du Sénégal (Dcia), l'Ebad, l'Ifan, la Rts, la Direction des archives du Sénégal et l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) en France, l'exposition s'est appuyée sur une centaine d'archives audiovisuelles, plus de 50 photographies historiques, des oeuvres emblématiques dont le film Lamb de Paulin Soumanou Vieyra, une vingtaine d'objets issus des collections muséales.

Parmi ces objets, on note des amulettes et gris-gris ayant appartenu à plusieurs figures emblématiques de la lutte sénégalaise. L'exposition a permis de montrer l'évolution de la lutte sénégalaise depuis l'indépendance. Avec des légendes comme Abdourahmane Ndiaye « Falang », Mbaye Guèye, Mame Gorgui Ndiaye, Falaye Baldé...

Selon Ndeye Mané Touré, responsable du projet «Fesël», l'exposition est l'aboutissement d'un projet porté par l'Ina financé par l'Afd en collaboration avec 5 institutions sénégalaises. « C'est un projet de collaboration où l'Ina a envoyé beaucoup d'experts venus former les nôtres ici. En vue des Joj, on s'est dit que cela aurait été intéressant d'aborder la thématique du sport. Et à l'unanimité, les gens ont opté pour la lutte. Ce n'est pas une exposition sur la lutte sénégalaise, mais sur les archives des institutions sénégalaises. C'est pourquoi il y a des manquements. On s'est limité aux archives de l'Ifan, de la Dci, des vidéos et audios de la Rts », déclare-t-elle.

« Le projet «Fesël», c'est rendre visible le patrimoine audiovisuel sénégalais. On a eu la chance que le Musée Théodore Monod qui est un démembrement de l'Ifan soit partenaire au projet. Et eux aussi ont dans leur collection, la calebasse de Selbé Ndom, le sabar de Babou Ngom, la photo de Baye Niasse, le T-shirt de Mohamed Ndao « Tyson », la vie rurale, des photos de l'Ifan, la Dci a donné des vidéos, notamment le film « Lamb ». La Rts a aussi donné des vidés de Khar Mbaye Madiaga, d'anciens reporters de la Rts », a-t-elle ajouté.