Congo-Kinshasa: Partenariat stratégique RDC-UNOPS - Un nouvel élan pour la reconstruction des infrastructures

La République Démocratique du Congo (RDC) et l'Office des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) ont officialisé ce mercredi 18 février 2026 un partenariat majeur visant à transformer le paysage infrastructurel du pays. La signature d'un protocole d'accord (MoU) entre le Ministère des Infrastructures et Travaux Publics (ITP) et l'agence onusienne marque une étape décisive dans les efforts de reconstruction nationale.

L'accord a été paraphé par Mouna El-Jaouhari, Directrice Pays de l'UNOPS en RDC, lors d'une cérémonie officielle. Ce partenariat est le fruit de longs mois de discussions techniques et stratégiques entre les deux parties, aboutissant à ce que les acteurs qualifient de « consécration d'une vision commune » pour le développement de la RDC.

Objectifs et ambitions du partenariat

L'objectif principal de ce protocole d'accord est double : non seulement reconstruire et moderniser les infrastructures essentielles du pays (routes, ponts, bâtiments publics, etc.), mais aussi, et surtout, renforcer les capacités locales. Cette approche vise à garantir la pérennité des projets en favorisant le transfert de compétences, l'implication des entreprises congolaises et la formation de la main-d'oeuvre locale aux standards internationaux.

Selon les termes de l'accord, l'UNOPS apportera son expertise technique et sa capacité de gestion de projets complexes pour assurer une mise en oeuvre efficace et transparente. Pour sa part, le Gouvernement congolais, via le Ministère des ITP, définira les priorités nationales et facilitera l'exécution des chantiers sur le terrain.

Une coopération bilatérale renforcée

La signature de ce MoU a été précédée d'une audience accordée par John Banza, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics à la délégation de l'UNOPS. Cet échange a permis de finaliser les derniers détails et de réaffirmer l'engagement mutuel des deux institutions.

Cet accord est perçu comme une avancée significative pour la coopération bilatérale, démontrant la confiance renouvelée des partenaires internationaux dans les institutions congolaises. En s'attaquant au déficit infrastructurel, ce partenariat ambitionne de créer un effet domino positif sur l'économie, en facilitant le commerce, en désenclavant les zones rurales et en améliorant les conditions de vie de millions de Congolais, a indiqué Mouna El-Jaouhari, Directrice Pays de l'UNOPS en RDC.

« Nous accompagnons les pays membres des Nations Unies pour développer des infrastructures durables afin d'améliorer la prospérité des populations », a-t-elle mentionné.

Les prochaines étapes consisteront à identifier les premiers projets pilotes et à mobiliser les financements nécessaires à leur réalisation.