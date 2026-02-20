Congo-Kinshasa: Le Président de l'Assemblée Nationale, Aimé Boji Sangara, à Beni pour une tournée axée sur la paix et la sécurité

Le Président de l'Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo, l'Honorable Aimé Boji Sangara, est arrivé ce jeudi 19 février 2026 dans la ville de Beni, province du Nord-Kivu, dans le cadre de ses vacances parlementaires et d'une tournée entamée dans le Grand Nord de la province. Cette mission vise à rencontrer les populations locales, recueillir leurs préoccupations et leur transmettre un message de paix, de réconfort, de compassion et d'espoir dans un contexte sécuritaire difficile.

À son arrivée à l'aéroport de Mavivi, le Speaker de la Chambre basse du Parlement a été accueilli par le gouverneur militaire de la province, le Général-Major Somo Kakule Evariste, entouré des autorités politico-administratives, des élus nationaux et provinciaux ainsi que des représentants de la société civile.

Le cortège officiel s'est ensuite dirigé vers le Gouvernorat de la Province, où il a présidé le conseil de sécurité provincial, avant de rejoindre le rond-point Nyamwisi, où une foule nombreuse s'est mobilisée pour lui réserver un accueil chaleureux. Dans son adresse à la population, Aimé Boji Sangara a d'abord transmis les salutations et le message de solidarité du Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réaffirmant les efforts engagés par ce dernier pour le retour de la paix dans les zones affectées par les violences.

Face aux habitants de Beni, le Président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'urgence sécuritaire et les efforts fournis par le Chef de l'Etat : « La sécurité et la paix sont les priorités. Le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est conscient des enjeux et ses efforts diplomatiques commencent à porter leurs fruits. La RDC retrouve Uvira grâce à cette diplomatie active. Deux processus sont en cours, à Washington et à Doha, pour nous ramener une paix définitive ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà du message axé sur la paix, le réconfort, la compassion et l'espoir, il a également insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion communautaire entre les différentes communautés du Nord-Kivu, considérée comme le socle d'une cohésion nationale solide et la meilleure réponse collective pour vaincre l'ennemi et restaurer durablement la stabilité.

Il a par ailleurs souligné le rôle de l'Assemblée nationale, notamment à travers la diplomatie parlementaire, pour soutenir l'action du Chef de l'État et du Gouvernement en faveur de la stabilisation de l'Est du pays.

Après ce meeting populaire, le Président de l'Assemblée nationale prévoit une série de rencontres avec les représentants des différentes couches sociales afin de mieux cerner les attentes des populations et y apporter des réponses appropriées.

Cette tournée dans le Grand Nord s'inscrit dans la volonté des institutions de rester à l'écoute des citoyens, de renforcer la cohésion nationale et de soutenir les populations du Nord-Kivu face aux défis sécuritaires. Les populations locales, éprouvées par des conflits à répétition, espèrent que cette visite se traduira par des mesures concrètes et efficaces pour restaurer enfin la paix et la stabilité.