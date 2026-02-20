Congo-Kinshasa: Coopération RDC-Suisse - Eve Bazaïba et Léo Trembley élaborent un nouveau plan d'action quadriennal !

La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, a reçu ce jeudi 19 février 2026 à Kinshasa, une délégation suisse conduite par Léo Trembley, Ambassadeur de Suisse en République Démocratique du Congo. Au centre des échanges, la présentation du nouveau plan d'action quadriennal de la coopération suisse en RDC.

Doté d'un financement de 100 millions de dollars américains pour les quatre prochaines années, ce programme cible principalement l'Est de la RDC notamment, les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, des régions durement affectées par une crise sécuritaire persistante.

Selon le diplomate suisse, ce plan s'aligne sur les priorités du gouvernement congolais et vise à répondre aux besoins humanitaires croissants des populations locales. Il comprend plusieurs projets structurés autour de secteurs clés, notamment la santé.

Dans le volet sanitaire, l'Ambassadeur a annoncé l'organisation, à la fin du mois d'avril prochain à Kinshasa, d'une mission médicale suisse. Une dizaine de médecins et chirurgiens experts feront le déplacement de Kinshasa afin de renforcer les capacités de leurs homologues Congolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette formation spécialisée portera particulièrement sur la prise en charge chirurgicale des femmes victimes de violences basées sur le genre ainsi que sur les complications liées aux accouchements traumatiques. L'Ambassadeur a sollicité l'implication du Ministère des Affaires sociales afin d'assurer une large diffusion de cette initiative et d'en maximiser l'impact.

Une autre rencontre est prévue au mois de mai prochain avec les ministères sectoriels concernés. Cette réunion annuelle permettra d'évaluer l'évolution des dépenses liées à l'enveloppe de 100 millions de dollars américains et de s'assurer de leur adéquation avec les priorités définies par le Gouvernement Congolais.

Au cours de l'entretien, le diplomate suisse a également exprimé son regret face au retrait progressif de certains bailleurs de fonds internationaux, soulignant l'importance de maintenir la solidarité internationale envers la RDC.

La Ministre d'Etat Eve Bazaïba Masudi a salué cet appui qui vient renforcer la vision du Gouvernement dans la prise en charge holistique des cas vulnérables dans les zones affectées par les conflits. Elle a promis son accompagnement à la matérialisation et l'effectivité de cet apport suisse en faveur de la RDC.

Partenaire de coopération et d'aide humanitaire de la RDC depuis les années 1990, la Suisse réaffirme ainsi son engagement aux côtés du peuple Congolais, particulièrement dans les zones fragilisées par l'insécurité et les crises humanitaires.