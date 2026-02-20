Congo-Kinshasa: Démolitions à Kinshasa - Eve Bazaïba renforce la coordination des opérations !

La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, a conduit le mercredi 18 février 2026, une réunion stratégique consacrée à l'évaluation des opérations de démolition engagées dans la ville de Kinshasa. Ces échanges ont connu la participation des membres de son cabinet, les secrétaires généraux de l'administration des affaires sociales et actions humanitaires ainsi que plusieurs Ministres de l'exécutif provincial de Kinshasa. Cette réunion s'est focalisée sur l'état d'avancement des interventions en cours dans le cadre des démolitions et les mécanismes d'accompagnement des populations concernées.

A l'issue de la rencontre, le Ministre Provincial des Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Alain Tshilumbu, a précisé que les opérations visent principalement la récupération de la gare ferroviaire de l'Office National de Transport (ONATRA) et l'évacuation des occupants du site de Pakadjuma.

Selon lui, ces démolitions s'appuient sur un rapport sécuritaire et répondent à des impératifs majeurs : sécurité publique, fluidité de la mobilité urbaine, salubrité et protection de l'environnement. Elles ont été engagées sur instruction du Gouverneur de la ville de Kinshasa, en coordination avec l'Onatra.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a également permis de présenter un état des lieux chiffré des ménages affectés et d'examiner les dispositifs de relocalisation. Des centres de transit notamment, à Kinkole, ont été mobilisés en attendant des solutions d'installation définitive.

Sur le plan sanitaire, les autorités provinciales ont détaillé les mesures d'encadrement déjà mises en oeuvre. Le centre de transit de Kinkole, qui avait accueilli les sinistrés des pluies diluviennes des 4 et 5 avril 2025, assure de nouveau l'enregistrement et la prise en charge des déplacés.

Un rapport consolidé a été soumis à la Ministre d'Etat, assorti d'une demande d'appui du Gouvernement Central afin de renforcer les moyens logistiques, sécuritaires et sanitaires nécessaires à la poursuite des opérations.

La question, a-t-elle rappelé, a été examinée lors du dernier Conseil des ministres sous la conduite du Président de la République, Félix Tshisekedi.

Face aux défis structurels auxquels la capitale Kinshasa est confrontée, une approche coordonnée et globale s'impose. Au-delà des destructions d'ouvrages anarchiques, c'est en réalité le chantier de la réorganisation urbaine de Kinshasa qui est lancé. Un chantier délicat, où l'exigence d'ordre public devra s'équilibrer avec la responsabilité sociale de l'État, pour que modernisation rime avec protection des plus vulnérables.