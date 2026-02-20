Congo-Kinshasa: Malgré un contexte de crise, Caritas Congo ASBL a soutenu plus de 3 millions de personnes en 2025

L'organisation Caritas Congo ASBL a dévoilé ce jeudi 19 février 2026 son rapport d'activités pour l'année 2025, dressant un bilan impressionnant de son action à travers la République Démocratique du Congo. Malgré des défis financiers importants et une situation sécuritaire volatile, l'organisation a réussi à venir en aide à 3 041 743 personnes, démontrant une résilience et un engagement sans faille auprès des populations les plus vulnérables.

Dans un communiqué de presse publié ce jour, Caritas Congo ASBL a présenté les résultats de son travail acharné au cours de l'année écoulée. Le rapport, issu du Conseil d'Administration qui s'est tenu du 12 au 16 février 2026, met en lumière une double approche : l'aide humanitaire d'urgence et les projets de développement durable.

Une aide diversifiée pour un impact durable

Les interventions ont été multiples et adaptées aux besoins spécifiques des communautés. Sur les plus de trois millions de bénéficiaires, une part significative, soit 2 511 172 personnes, a été touchée par des projets de Nutrition, Santé et Protection de l'Enfance. Ces actions incluent des initiatives cruciales comme la distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d'insecticide pour lutter contre le paludisme, une maladie qui continue de faire des ravages dans le pays.

Au-delà de l'aide d'urgence, Caritas a mis un accent particulier sur l'autonomisation des communautés. Les bénéficiaires ont été formés et accompagnés pour renforcer leurs capacités productives, managériales ou de contrôle. L'objectif est de créer un impact à long terme en favorisant l'autonomie et l'engagement civique des communautés, leur permettant de devenir les principaux acteurs de leur propre développement.

Opérer dans un contexte difficile

L'année 2025 s'est avérée particulièrement éprouvante pour la RDC, notamment dans sa partie orientale. Les fluctuations de l'aide publique au développement et l'insécurité persistante ont directement affecté les programmes essentiels de santé, de développement et d'aide humanitaire. Caritas Congo souligne que ces défis rendent son action à la fois plus difficile et plus nécessaire.

Le Secrétaire Exécutif de Caritas Congo Asbl, Monsieur l'Abbé Edouard Makimba, a exprimé sa profonde gratitude envers tous les partenaires, notamment la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO), les partenaires techniques et financiers, ainsi que les autorités politico-administratives. Il a salué « le courage et la résilience des agents de Caritas en RDC » et a remercié « toutes les personnes de bonne volonté qui, malgré les incertitudes, ont continué à s'engager à ses côtés ».

Ce rapport annuel 2025 se veut un outil de transparence, mais aussi un appel à la solidarité et à la mobilisation pour un avenir meilleur pour le peuple congolais.