Congo-Kinshasa: Kibali Gold Mine - L'ARSP ordonne l'annulation immédiate de contrats irréguliers

L'Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le Secteur Privé (ARSP) a ordonné l'annulation immédiate des contrats jugés irréguliers conclus entre Kibali Gold Mine et les entreprises KMS, Boart Longyear ainsi que la centrale d'achat TAI Services.

Cette décision fait suite au constat d'inéligibilité de ces sociétés à exercer des activités de sous-traitance dans le secteur privé, conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, soucieuse de préserver la continuité des opérations minières, l'ARSP invite Kibali Gold Mine à engager des discussions en vue d'une période de transition, en attendant le lancement de nouveaux appels d'offres dans le respect des procédures légales.

Il convient de rappeler que cette mesure découle du contrôle de conformité réalisé en novembre 2025. Elle s'inscrit dans la vision du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, visant à promouvoir l'accès des PME congolaises aux marchés de la sous-traitance, afin de favoriser l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise.