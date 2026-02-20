Le Ministre d'État, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, a présidé ce mardi 17 février 2026 dans son cabinet de travail, une séance de travail avec son collègue du Ministère de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes Entreprises, Justin Kalumba, consacrée à l'évaluation des réformes et assignations inscrites dans le Tableau Numérique de Suivi des Réformes du Climat des Affaires (TNSE).

Cette rencontre survient après la première séance de travail tenue à ce même sujet, le 14 octobre 2025, au Ministère de l'Industrie. Elle traduit une volonté commune de renforcer la coordination interinstitutionnelle afin d'accélérer la mise en oeuvre des réformes prioritaires destinées à améliorer l'environnement des affaires en République Démocratique du Congo (RDC).

Les deux ministres ont passé en revue l'état d'avancement des réformes et assignations sectorielles ; l'harmonisation des actions entre les deux ministères et l'identification des mesures nécessitant une intensification ou un ajustement. « Il était important d'avoir cette réunion pour nous permettre de fédérer les équipes et de faire évoluer les réformes sur le terrain afin qu'il y ait un témoignage du secteur privé », a déclaré le ministre Justin Kalumba, au sortir de cette réunion.

Un signal fort aux investisseurs

Cette déclaration met en lumière un enjeu central : l'amélioration du climat des affaires ne peut être crédible que si elle se traduit par une expérience concrète et positive pour les entrepreneurs, investisseurs et PME. Au-delà de l'exercice technique, cette séance de travail envoie un message clair : la RDC poursuit résolument ses efforts pour améliorer son attractivité économique.

Dans un contexte international marqué par une forte compétition pour les capitaux, le Gouvernement congolais entend : stimuler l'investissement privé national ; rassurer les investisseurs internationaux ; simplifier les procédures administratives et renforcer la prévisibilité réglementaire.

La coordination entre le Ministère du Plan et celui de l'Industrie, de l'Entrepreneuriat et des PME, entre autres, marque une étape supplémentaire dans l'opérationnalisation des réformes. L'accent est désormais mis sur l'exécution effective, le suivi rapproché et l'évaluation régulière des résultats.

À travers le TNSE, le Gouvernement consolide une culture de performance et de redevabilité, avec un objectif renouvelé : faire de la RDC une destination d'investissements plus compétitive, plus lisible et plus attractive. La dynamique est enclenchée. Le défi désormais est d'en assurer la constance et l'impact visible sur le terrain.