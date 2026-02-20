Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le colonel-major Emmanuel Gilbert Ndakebonga Afouya prend ses fonctions

20 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guillaume Ondze

Le nouveau commandant de la zone militaire de défense n°2 a été installé dans ses nouvelles fonctions, le 17 février dans la ville de Dolisie, par le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de division Guy Blanchard Okoï.

La cérémonie s'est déroulée en présence des préfets des départements du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou, des autorités de la force publique de la zone et des invités. Elle a été marquée, entre autres, par la lecture du décret portant nomination du nouveau commandant de la zone militaire de défense n°2, ainsi que par le rituel de son intronisation et de prise de commandement.

« Nous pensons que les objectifs qui ont été fixés pourront être atteints et nous en sommes très fiers d'être à la tête de cette zone... », a laissé entendre le colonel- major Emmanuel Gilbert Ndakebonga. Il a demandé à ses frères d'armes de relever le niveau de discipline à tous les échelons pour que les FAC, à partir de la zone militaire de défense n°2, puissent atteindre de nouveaux sommets. Il sied de noter que cette cérémonie de prise de commandement a été clôturée par un défilé des troupes de la garnison de Dolisie.

