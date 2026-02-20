Congo-Brazzaville: Nkéni-Alima - Les travaux d'aménagement de la route Inkouélé-Ongogni-Lessanga vont bon train

Le député de la circonscription électorale unique d'Ongogni, dans le département de la Nkéni-Alima, a visité, le 19 février, les travaux d'aménagement du tronçon routier Inkouélé-Ongogni- Lessanga. Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia en est sorti satisfait.

Afin de jauger la qualité et le niveau de réalisation des travaux, le député d'Ongogni a parcouru la trentaine de kilomètres qui relient Inkouélé à Lessanga avec des escales dans quelques villages. Il s'est agi pour Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia d'échanger avec les habitants sur le mobile de sa descente de terrain. En effet, cette visite lui a permis de constater que malgré les quelques bourbiers qui se forment après les pluies, la route est devenue praticable de bout en bout.

« J'ai constaté que la route est réelle, les travaux permettent aujourd'hui de relier Inkouélé à Lessanga, ce qui n'était pas le cas depuis plusieurs années, surtout les 15 km du tronçon Ongogni-Lessanga qui étaient vraiment impraticables. En effet, il était difficile de pouvoir accéder au grand marché forain de Lessanga à cause de l'état de la route. Donc, nous sommes venus constater, toucher du doigt les efforts du gouvernement et sommes plutôt satisfaits de ce que nous avons vu », s'est réjoui l'élu, se félicitant de cet effort du président de la République et de son gouvernement, pour soulager tant soit peu les peines des habitants.

Désormais, le vœu des habitants de cette partie du département de la Nkéni-Alima est de voir cette route bitumée. « Au niveau de la loi de finances de cette année, le gouvernement a inscrit le projet de bitumage du tronçon Inkouélé-Lessanga. C'est un espoir énorme pour les habitants de ce district qui n'aspirent qu'à voir cette route être bitumée. C'est une promesse du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Nous savons que ce gouvernement mettra cela en œuvre », a annoncé Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

Bien que les travaux ne soient pas encore achevés, l'état actuel de la route Inkouélé-Ongogni-Lessanga inspire déjà admiration du côté des usagers qui voient leur circulation améliorée, fluidifiée. C'est ainsi qu'ils ont remercié le député d'Ongogni qui a mené un plaidoyer auprès de l'exécutif pour parvenir à ce résultat. Leur souhait est de voir les taxis arrivés jusqu'à Lessanga au lieu de se contenter que des taxis motos. « Nous sommes heureux de voir qu'on a aménagé cette voie.

Il y a maintenant des gens qui quittent Oyo, Makotimpoko et Gamboma pour venir ici, avant c'était uniquement le transport des marchandises. La voie étant devenue bonne, les vendeurs et acheteurs auront l'accès pour apporter la marchandise jusqu'à Brazzaville. Avec cette route, notre localité est désenclavée », s'est réjoui un habitant du village Lessanga.

Président fédéral du Parti congolais du travail du département de la Nkéni-Alima, le député d'Ongogni a également annoncé à ses mandants le démarrage, dans quelques jours, de la campagne électorale comptant pour la présidentielle des 12 et 15 mars prochains. « Après les sollicitations du peuple congolais, le président a accepté et a fait acte de candidature. Une équipe de campagne locale a été constituée, très bientôt nous viendrons ici pour battre campagne pour notre candidat », a annoncé le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Ongogni.

Au terme de sa descente, Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia a promis de multiplier des visites d'inspection du chantier routier Inkouélé-Ongogni-Lessanga jusqu'à la fin des travaux.