Congo-Brazzaville: Renforcement de l'inclusion financière - Des microcrédits à la disposition des entrepreneurs de la Bouenza

Dans le cadre du programme Kolisa visant à renforcer l'inclusion financière, les ministres des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo ; de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Maboundou, ont propulsé les activités des entrepreneurs du département de la Bouenza en leur remettant des chèques de microcrédits à la taille de leurs projets.

Comme dans d'autres départements où il s'exécute déjà, le programme Kolisa mis en oeuvre par le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) est entré de plain-pied dans les différents districts de la Bouenza. « 867 bénéficiaires sont actuellement enregistrés dans la Bouenza dont 280 pour Madingou, Tsiaki, Boko-Songho, Kingoué, Bouansa et Yamba. Notons toutefois que Madingou, à lui tout seul, a 109 bénéficiaires », a précisé la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, en soulignant que 8762 chèques ont été remis à travers le pays.

Pour ce périple, à Nkayi, Kayes, Loudima et Mabombo, l'on compte 376 bénéficiaires, 85 à Loutété, 12 à Mfouati, 118 à Mouyondzi et 69 à Yamba. À Nkayi, la cérémonie de remise de microcrédits a débuté par une minute de silence en mémoire du ministre d'État, Firmin Ayessa, tandis qu'à Mouyondzi, elle a commencé par une invocation des mânes par les sages et notables, pour le succès des projets.

Les chiffres ici évoqués, a indiqué la ministre des PME et de l'Artisanat, ne sont pas de simples statistiques. Ils représentent des vies transformées, des familles sécurisées, des activités relancées, des champs cultivés, des commerces développés. À chaque étape du périple, la remise des chèques par les ministres Jacqueline Lydia Mikolo et Rigobert Maboundou témoigne, selon eux, l'engagement du gouvernement à soutenir les artisans, commerçants, transformateurs et jeunes entrepreneurs qui exercent dans divers secteurs porteurs de croissance, d'emplois et de richesse.

Le directeur général du Figa, Branham Kintombo, les a appelés à saisir l'opportunité que leur offre le programme Kolisa, levier d'autonomisation économique et d'insertion sociale. « Vous devez affecter ces ressources aux activités pourvoyeuses d'auto-emploi pour servir d'exemple en bâtissant une réussite personnelle et collective », a-t-il déclaré.

« Créez des emplois locaux. Contribuez à la dynamique du "Consommer local", pilier de notre souveraineté économique », a exhorté la ministre Jacqueline Lydia Mikolo pour qui le développement ne doit pas être concentré uniquement dans les grands centres urbains mais également dans tous les départements, dans chaque district et commune du pays.

Vis-à-vis des entrepreneurs de la Bouenza, le gouvernement vient de jouer sa partition. Les bénéficiaires qui ont pris l'engagement de contribuer à la création d'emplois, de dynamiser l'économie locale grâce à ces microcrédits sont donc attendus aux résultats.