Le Gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, a vivement dénoncé, ce lundi 16 février 2026, ce qu'il qualifie de « pillage de goudron » destiné à la réhabilitation des routes provinciales dans la localité de Mudaka, en territoire de Kabare. Il a accusé la coalition de l'armée rwandaise et du mouvement M23-AFC d'être à l'origine de ces actes.

Selon un communiqué officiel publié depuis Uvira, d'importantes cargaisons de goudron, entreposées dans des enclos de partenaires chinois, ont été emportées le 15 février. Ces matériaux étaient essentiels pour des travaux de réhabilitation routière en cours dans la province, notamment sur des axes jugés stratégiques pour la circulation et le développement local. Les stocks concernés devaient servir à la remise en état de la route Chivanga-Bunyakiri, où deux chantiers étaient déjà en phase d'exécution.

Dans sa réaction, le Gouverneur Purusi a exprimé une « vive indignation » face à cet incident, le qualifiant d'«acte de sabotage manifeste». «Nous dénonçons avec la plus grande fermeté ce pillage du goudron survenu à Mudaka. Il s'agit d'un sabotage manifeste des projets de réhabilitation routière de notre province», a-t-il déclaré, réaffirmant la position ferme des autorités provinciales.

Malgré ce revers, l'exécutif provincial a rassuré que les efforts se poursuivraient pour améliorer les infrastructures routières du Sud-Kivu, afin de faciliter la mobilité des populations et de soutenir les activités socio-économiques de la province.

