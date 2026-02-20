Congo-Kinshasa: Kongo-Central - L'évêque du diocèse de Kisantu reçu par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka pour plaider la réhabilitation de la RN16

La Première ministre, Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a reçu, le 19 février 2026 à Kinshasa, dans son cabinet de travail à la Primature, l'évêque du diocèse de Kisantu, Mgr Crispin Kimbeni.

Au centre des échanges : la situation sociale des populations de l'ancien district de la Lukaya et l'état de dégradation avancée de la Route nationale n°16 (RN16).

Une artère vitale en état de dégradation avancée

L'évêque de Kisantu a attiré l'attention de la Cheffe du Gouvernement sur l'impact socio-économique de la dégradation de cette route stratégique, devenue quasi impraticable. La RN16 joue un rôle clé dans l'évacuation des produits agricoles. Son mauvais état freine les échanges, entraîne des pertes pour les agriculteurs et fragilise l'économie locale.

Les routes de desserte agricole sont également en mauvais état, accentuant l'enclavement de plusieurs localités. À cela s'ajoutent des risques environnementaux liés à la déforestation, notamment à cause de l'ouverture de pistes alternatives pour contourner les tronçons dégradés.

La volonté gouvernementale réaffirmée

Au cours de cette rencontre, la Cheffe du Gouvernement a réaffirmé la volonté de l'Exécutif de privilégier des solutions structurelles en matière d'infrastructures, conformément au troisième pilier du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG), qui prévoit notamment la réhabilitation et l'entretien de 10 000 kilomètres de routes de desserte agricole par an à travers les 145 territoires du pays.

Cette rencontre traduit ainsi l'urgence de trouver des solutions durables pour la RN16 et pour le désenclavement du territoire de Madimba, au bénéfice des populations locales.

Monseigneur Crispin Kimbeni multiplie les actions en faveur du territoire de Madimba, qu'il considère comme l'un des territoires potentiellement riches en ressources, mais qui peine encore à se développer.

Cette audience intervient à seulement quelques jours de la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction des Cliniques universitaires de l'Université Kongo, prévue le lundi 2 février 2026 à Luangu, dans le territoire de Madimba. La Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, y est attendue pour présider cette activité officielle.

Il convient de rappeler que la RN16 avait déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité en 2025 par une équipe dépêchée par le Gouvernement central, sans qu'aucune action concrète ne s'en suive.