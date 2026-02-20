Congo-Kinshasa: La fin d'un règne

« Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit »

Les deux éléphants (USA et UE) se livrent un combat qui n'a pas de remplaçant sur l'herbe qu'est la RDC.

Nous sommes sans ignorer que l'UE est un conglomérat des globalistes avec comme alliés le bloc des démocrates aux USA. Les globalistes au pouvoir aux USA signifient des guerres sans merci à travers le monde. C'est pourquoi la famille Clinton est nommément citée dans la crise de l'Est de la RDC avec la complicité de la France. Leur mission principale est de fournir à leurs industries les matières premières à moindre coût. Ils ne sont nullement offusqués par le nombre de morts qu'engendre cette prédation ni de s'inquiéter du niveau de vie des autochtones.

Cependant, aucun pays disposant de matières premières, qu'il soit en Amérique latine, en Afrique ou au Proche-Orient, ne peut dans les conditions actuelles être négligé. Or depuis la longue période du règne des démocrates (les globalistes) jusqu'à l'avènement de Trump, Washington manifestait une indifférence très nette à l'égard de la RDC.

Les USA avaient laissé la place aux Chinois et aux Indo-pakistanais tout en formant une alliance avec l'UE pour le pillage des ressources de la RDC via le Rwanda et l'Ouganda. Par conséquent, Kagame qui partageait les secrets des grands se sentit fort, ragaillardi et invulnérable. Il nargua tout un peuple et tout un pays la RDC.

Maintenant, en se focalisant sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les USA cherchent à gagner la sympathie de la RDC. On voit sur terrain les banquiers et les industriels faire alliance loin de l'UE pour accéder à des marchés qu'ils avaient abandonnés au profit des Chinois. La pénétration américaine devient beaucoup plus directe en RDC en choisissant d'y investir avec des industries à forte valeur ajoutée et utilisant une main d'oeuvre qualifiée. C'est pourquoi l'INPP s'implante un peu partout en RDC.

Par contre, l'UE s'appuie sur le Rwanda pour pouvoir continuer sa mauvaise politique de pillage. Et soutenir ce deuxième éléphant est périlleux pour le devenir de notre pays.

Que le congolais rejette toute forme de politique d'asservissement via le Rwanda et prenons notre courage en main pour nous défendre et négocier avec le plus offrant pour mettre un terme au règne de pillage systématique de notre pays.