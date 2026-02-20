Maroc: Tanger s'apprête à accueillir la 2ème édition de la TFZ Pro Run

L'Association Tangier TRIumph Team (TTT) organise, le 19 avril prochain à la ville du Détroit, la deuxième édition de la TFZ Pro Run, au profit des collaborateurs des entreprises de la Tangier Free Zone (TFZ).

Après le succès de la première édition, la TFZ Pro Run revient avec son format de 10 kilomètres, offrant un défi sportif accessible et structuré, adapté aux collaborateurs souhaitant conjuguer performance, bien-être et esprit d'équipe, indique un communiqué des organisateurs.

A travers cette initiative, Tangier TRIumph Team ambitionne de promouvoir la pratique régulière du sport en milieu professionnel et de sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique sur la santé, la cohésion interne et la performance collective. L'événement vise également à renforcer les liens entre les différentes entreprises de la TFZ, en créant un moment fédérateur autour des valeurs de discipline, de dépassement de soi et de fair-play, relève la même source.

Au-delà de la course, plusieurs animations et activités viendront rythmer la matinée, afin d'offrir une expérience complète aux participants : séances d'échauffement encadrées, animations musicales, espaces de convivialité et moments de networking entre collaborateurs. Cette édition confirme la volonté de Tangier TRIumph Team de contribuer activement au développement du sport d'entreprise à Tanger et d'encourager l'émergence d'une culture sportive durable au sein de l'écosystème professionnel local.

Voici le programme de la 13e journée de la Botola Pro D1 de football, prévue de vendredi à dimanche (22h00) :

Vendredi

USYM-MAS

CODM-OCS

Samedi

OD-WAC

KACM-DHJ

UTS-ASFAR

Dimanche

RSB-FUS

RCAZ-HUSA

Raja-IRT

Mise à jour

La RSB surclasse la RCAZ

La Renaissance de Berkane s'est imposée sur la pelouse de la Renaissance de Zemamra par 2 buts à 1, mercredi en match de mise à jour de la 6e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Oussama Lamlioui (81e) et Youssef Mihri (90e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que les locaux ont réduit le score sur un but d'Abdelhak Assal, contre son camp (90+3e). La Renaissance de Zemamra a joué à dix dès la demi-heure de jeu, après l'expulsion de Marouane Moujeddou. Grâce à cette victoire, la RSB rejoint le Hassania Agadir à la huitième place avec 14 points, récoltés en sept matches. La Renaissance de Zemamra est 11e avec 11 unités.