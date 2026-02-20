Maroc - Hausse de 16,5% du résultat net consolidé de la banque Crédit du Maroc en 2025.

Le résultat net consolidé de Crédit du Maroc (CDM) a enregistré une hausse de 16,5% au 31 décembre 2025 par rapport au 31 décembre 2024, a annoncé la direction de cette banque à la suite de la réunion du 12 février 2026 du Conseil de Surveillance pour examiner l'activité et les comptes de la banque arrêtés au 31 décembre 2025.

Ces comptes ont mis en exergue un résultat net consolidé de 864 millions de dirhams (MDH) contre 741 MDH en 2024. « Cette performance traduit la solidité de la capacité bénéficiaire du groupe Crédit du Maroc, appuyée par la croissance de son activité, l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la maîtrise continue de ses charges et de ses risques » ont laissé entendre les responsables de CDM.

Durant la période sous revue, l'encours des crédits progresse de 11% à 62 863 MDH contre 56 622 MDH en 2024. Selon la direction de la banque, les financements accordés aux entreprises enregistrent, à fin décembre 2025, une hausse de 12,2 %, atteignant 37 382 MDH, portés principalement par la bonne dynamique des crédits à l'équipement et des crédits aux promoteurs, qui ont tous les deux progressé de +16,6 %.

Parallèlement, la Banque poursuit son soutien au financement des ménages, avec une croissance globale des encours de 4,8 %, à 22 284 MDH, tirée par l'augmentation des crédits à la consommation (+11,2 %) et des crédits à l'habitat (+3,3 %).

Quant aux ressources consolidées, elles ont poursuivi leur progression pour s'établir à 61 228 MDH contre 56 998 MDH en 2024, soit une hausse de 7,4 %. » Cette évolution repose principalement sur la bonne tenue des ressources à vue, dont les encours atteignent 44 500 MDH, en hausse de 11,6% », souligne l'équipe dirigeante de CDM. Les comptes d'épargne et les dépôts à terme s'élèvent respectivement à 10 096 MDH et 5 081 MDH à fin décembre 2025.

Le produit net bancaire consolidé enregistre une croissance de 8 %, atteignant 3 568 MDH à fin décembre 2025 contre 3 303 MDH en 2024, portée par l'ensemble des activités du groupe CDM.

Selon la direction de la banque, la marge nette d'intérêt progresse de 10,4 % pour s'établir à 2 681 MDH, bénéficiant de la dynamique commerciale, de l'optimisation du coût de la ressource et de la contribution positive de la filiale Crédit du Maroc Leasing et Factoring.

La marge sur commissions s'inscrit également en hausse de 7,3 %, pour atteindre 494 MDH, soutenue par le développement des activités des filiales, notamment Crédit du Maroc Patrimoine et CDM Capital Bourse, ainsi que par la bonne orientation des filières spécialisées, en particulier le commerce international et la bancassurance. Le résultat des opérations de marché s'établit à 499 MDH, profitant de la dynamique commerciale sur le change. « La contribution des filiales au produit net bancaire s'apprécie de 28,2 %, avec un chiffre d'affaires global de l'ordre de 259 MDH » ont souligné les responsables de la banque.

Concernant les charges d'exploitation, elles n'ont évolué que de 3%, s'affichant à 1 652. Les charges d'exploitation n'ont évolué que de 3% à 1 652 MDH contre 1 605 MDH en 2024.

Le résultat brut d'exploitation atteint 1 916 MDH, en progression de 12,8 %, bénéficiant de l'effet combiné de l'évolution du produit net bancaire consolidé et de la maîtrise des charges d'exploitation.

Le coût du risque de la banque s'est replié de 3,8% s'établissant à 383 MDH contre 398 MDH en 2024. Selon les responsables de la banque, Crédit du Maroc a poursuivi sa politique anticipative et prudente de gestion des risques.

Le taux de couverture des créances en souffrance s'établit à 89,5 %, en amélioration de 206 points de base par rapport à 2024. Quant au taux des créances douteuses et litigieuses, il s'améliore également de 38 points de base, avec un encours de créances en souffrance de 4 434 MDH.