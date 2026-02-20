Congo-Kinshasa: Quelles sont les précautions à prendre avant d'acheter une parcelle ?

Acheter une parcelle est souvent le projet d'une vie. Pour beaucoup de Congolais, c'est un investissement majeur, synonyme de sécurité, de stabilité et de patrimoine pour les enfants. Mais ce rêve peut vite se transformer en cauchemar : conflits fonciers, double vente, faux documents, spoliation, litiges interminables devant les tribunaux.

Le secteur foncier en RDC reste marqué par une complexité administrative et des pratiques parfois opaques. Pourtant, des procédures existent pour sécuriser une acquisition immobilière, à condition de bien s'informer et de prendre les précautions nécessaires.

Comment éviter les arnaques et les conflits fonciers ?

Invité d'Okapi Service du vendredi 20 février 2026: Maitre joseph Mpashi Isanga, avocat près la Cour d'appel de Matadi, ancien Conseiller Juridique au Cabinet du Ministre National des Affaires Foncières dans les Gouvernements ILUNKAMBA et SAMA LUKONDE. Il a participé à la Réforme Foncière et est actuellement Directeur Général adjoint chargé des questions techniques, juridiques et administratives à la Régie Immobilière de Kinshasa, Rimmokin en sigle.