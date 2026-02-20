Ile Maurice: Un élève de Grade 7 blessé au couteau dans l'enceinte d'un établissement scolaire

Un élève de 13 ans, en Grade 7 dans un collège d'État de Bambous, a été blessé à l'arme blanche mercredi aux alentours de 13 h, à l'intérieur de l'établissement.

Selon l'adolescent, qui a consigné sa déposition en présence de son père jeudi après-midi, il se rendait à l'extérieur pour la récréation lorsqu'un camarade de sa classe l'aurait agressé sans raison apparente, lui portant des coups de pied et de poing. Tentant de se défendre, la victime affirme avoir repoussé son agresseur avec la main droite.

La situation aurait rapidement dégénéré. Un groupe d'élèves se serait rassemblé autour d'eux pour assister à l'altercation. Dans la confusion, des élèves plus âgés seraient intervenus. L'un d'eux aurait remis un couteau à l'agresseur présumé, l'encourageant à en faire usage. L'arme comporterait une lame d'environ cinq centimètres.

En apercevant le couteau, le collégien aurait tenté de fuir la salle de classe. Toutefois, plusieurs élèves qu'il ne connaît pas auraient bloqué la porte, l'empêchant de sortir. L'agresseur se serait alors dirigé vers lui avec le couteau et aurait porté un coup en direction de son abdomen. La victime affirme avoir dévié l'attaque avec sa jambe, mais la lame s'est finalement plantée dans sa cuisse droite.

Toujours selon ses propos, l'élève qui aurait fourni le couteau à l'agresseur aurait ensuite retiré la lame de sa jambe, le laissant avec la blessure. L'adolescent s'est rendu au bureau du recteur pour signaler l'incident, avant d'être transporté au dispensaire de Bambous, puis transféré à l'hôpital Victoria pour des soins complémentaires.

Il a quitté l'hôpital sur décision de ses proches, un formulaire de décharge ayant été signé par sa mère. La victime affirme être en mesure d'identifier l'élève qui lui aurait fourni le couteau.

La police a été informée et une enquête a été ouverte.