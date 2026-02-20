Ile Maurice: Tata Group envisage de nouveaux investissements au pays

20 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre Navin Ramgoolam s'est entretenu ce vendredi 20 février 2026 à New Delhi avec Natarajan Chandrasekaran, chairman du Tata Group, dans le cadre d'un échange axé sur le renforcement de la coopération économique entre l'Inde et Maurice.

À l'issue de la rencontre, Natarajan Chandrasekaran a évoqué « une très bonne conversation » sur les perspectives de collaboration et les possibilités d'investissement du groupe à Maurice, précisant que des avancées pourraient intervenir dans les semaines et les mois à venir.

Navin Ramgoolam a indiqué qu'une équipe du Tata Group sera dépêchée à Maurice pour explorer des opportunités dans les secteurs de l'hôtellerie, de l'énergie et du développement portuaire.

Les discussions ont également porté sur la modernisation du port, notamment à travers un système de transbordement plus performant, ainsi que sur l'introduction de nouvelles technologies pour améliorer les infrastructures routières.

