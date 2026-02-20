Ile Maurice: L'Agro-business consolide la rentabilité dans un contexte contrasté

Pour les six premiers mois clos au 31 décembre 2025, le groupe Alteo enregistre un chiffre d'affaires de Rs 2,7 milliards, en léger recul par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice net ressort à Rs 720 millions, contre Rs 727 millions un an plus tôt. Cette baisse modérée ne remet toutefois pas en cause les fondamentaux d'un modèle diversifié articulé autour de trois pôles : Agro-business, Property et Energy.

Le cluster Agro-business confirme son rôle central dans la création de valeur. Porté par une récolte nettement améliorée et par une progression de 36 % des commandes de sucres spéciaux, le chiffre d'affaires du pôle progresse de 5 % pour atteindre Rs 2,1 milliards. L'EBITDA s'établit à Rs 976 millions, en hausse de 3 %, tandis que le bénéfice après impôts atteint Rs 612 millions.

La montée en gamme vers les sucres spéciaux confirme ainsi la pertinence stratégique du positionnement du groupe, dans un contexte où la différenciation et la captation de segments à plus forte valeur ajoutée deviennent essentielles pour la filière cannière.

Le pôle Property enregistre pour sa part un recul marqué, mais attendu. Son chiffre d'affaires diminue de 23 %, principalement en raison de l'achèvement des ventes IRS à Anahita et d'une baisse des revenus reconnus sur les villas vendues en VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement). Le bénéfice après impôts passe ainsi de Rs 183 millions à Rs 54 millions. Cette évolution reflète la nature intrinsèquement irrégulière des revenus immobiliers, qui alternent entre la finalisation de projets et le lancement de nouvelles phases de développement.

La transition vers de nouveaux projets, notamment à Anahita Beau Champ Smart City, devrait permettre une normalisation progressive des revenus au cours des prochains semestres, à mesure que les constructions avancent et que la reconnaissance comptable s'effectue. Du côté du pôle Energy, le chiffre d'affaires recule de 15 % à Rs 384 millions. Cette contraction s'explique par une baisse des volumes exportés vers le réseau du Central Electricity Board, ainsi que par une compression tarifaire.

Malgré ces contraintes, le segment parvient à préserver sa rentabilité grâce à un mix de production plus favorable et à une réduction des coûts d'approvisionnement en charbon. Le bénéfice après impôts s'établit à Rs 55 millions, témoignant d'une gestion opérationnelle rigoureuse dans un environnement moins porteur.

Commentant ces résultats, le Chief Executive Officer d'Alteo, Fabien de Marassé Enouf, estime que cette performance «confirme avant tout la solidité de notre Business Model». Il met en avant la progression des activités opérationnelles, soutenue par une meilleure récolte et par la dynamique des marchés de sucres spéciaux.

Selon lui, la contraction observée dans l'immobilier correspond à un cycle normal et ne remet pas en cause une trajectoire désormais «plus équilibrée et plus prévisible». Il insiste également sur la discipline stratégique du groupe et sur la solidité de sa structure financière, qui permettent d'aborder sereinement les prochaines étapes de croissance.

De son côté, le Chief Operating and Financial Executive, Javesh Boodnah, se montre confiant pour la seconde moitié de l'exercice. Il anticipe une stabilité de la demande en sucres spéciaux, une montée en puissance des projets immobiliers en cours - notamment l'avancement des constructions VEFA à Anahita Beau Champ Smart City - ainsi qu'un redressement progressif des volumes d'exportation dans l'énergie.