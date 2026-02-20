Afrique: Qatar Airways envisage une prise de participation dans Kenya Airways

Qatar Airways est en discussions pour élargir sa coopération avec Kenya Airways (KQ), avec la possibilité d'acquérir une participation au capital de la compagnie kényane en difficulté financière, dans le cadre de sa stratégie de renforcement en Afrique de l'Est. Les deux transporteurs ont lancé en octobre un accord de partage de codes portant sur 19 destinations, facilitant la connectivité entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Ce partenariat permet aux clients de KQ d'accéder à 11 destinations via le hub de Doha. Qatar Airways a, depuis, ajouté un troisième vol quotidien entre Doha et Nairobi.

Selon des experts du secteur, Nairobi constitue un point d'agrégation stratégique pour le trafic régional, offrant à Qatar Airways un accès indirect à des marchés secondaires et tertiaires d'Afrique de l'Est, centrale et australe.

La compagnie qatarie a multiplié les investissements sur le continent, acquérant en août 2024 une participation minoritaire de 25 % dans Airlink en Afrique du Sud et prenant une part majoritaire dans le futur aéroport international de Bugesera au Rwanda. Des discussions sont également en cours depuis plusieurs années avec RwandAir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un éventuel accord avec Kenya Airways reste toutefois compliqué par la situation financière de KQ, lourdement endettée depuis un prêt contracté en 2017 pour le renouvellement de sa flotte. Après avoir renoué brièvement avec les bénéfices en 2024, la compagnie a replongé dans le rouge au premier semestre 2025.

Le gouvernement kényan, actionnaire à hauteur de 48,9 %, s'est dit ouvert à l'arrivée d'un partenaire stratégique, dans un contexte de privatisation partielle. Pour Qatar Airways, l'Afrique représente un axe prioritaire de croissance face à la concurrence régionale, la compagnie misant sur une stratégie agressive de montée en capacité et de conquête de parts de marché.