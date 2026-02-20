Ile Maurice: Shirin Gunny succédera à Jocelyn Kwok comme CEO de l'AHRIM à partir du 1eᣴ mai

20 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Shirin Gunny a été nommée Chief Executive Officer de l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM) et prendra ses fonctions le 1eᣴ mai 2026. Elle succédera à Jocelyn Kwok, qui partira à la retraite le 30 avril après près de quinze années à la tête de l'organisation.

Diplômée de HEC Montréal, Shirin Gunny s'est illustrée par un parcours solide en stratégie et en communication. De retour à Maurice en 2012, elle a piloté la création du label Made in Moris avant de diriger l'Association of Mauritian Manufacturers (AMM), où elle a renforcé le plaidoyer en faveur de la compétitivité et de l'innovation.

En poste depuis 2011, Jocelyn Kwok, souligne l'AHRIM, s'est engagé à consolider la crédibilité institutionnelle de l'association et à agir comme interlocuteur clé du secteur touristique. Cette transition marque une nouvelle étape stratégique pour l'AHRIM.

