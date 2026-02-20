Ile Maurice: Jörg PrüBmeier à Maurice pour mentorer le Comité d'investissement d'Accresco

Accresco Investment Management, société de conseil en investissement basée à Ébène, a récemment accueilli Jörg PrüBmeier, expert des marchés financiers mondiaux, dans le cadre de sa collaboration active avec le Comité d'Investissement de la société. Fort de près de 40 années d'expérience dans l'univers de l'investissement, tant sur les marchés cotés que privés, il a occupé des postes de direction au sein de Merrill Lynch et de JPMorgan, et a siégé aux conseils d'administration de JPMorgan et de Barclays.

Il a cofondé Seven Miles Capital et est associé fondateur de Cygnet Ventures, plateforme d'investissement spécialisée dans l'accompagnement d'entrepreneurs en phase de démarrage, ainsi que de The Growth Stage, un réseau londonien réservé aux institutions, réunissant plus de 250 gestionnaires d'actifs, fonds souverains et family offices à l'échelle mondiale.

Sa relation avec Accresco est profondément ancrée, ayant été le premier à recruter Oliver Müller, aujourd'hui Chief Investment Officer d'Accresco, à sa sortie de l'université, pour rejoindre Merrill Lynch. Leur collaboration s'est poursuivie chez JPMorgan, et se prolonge désormais au sein du Comité d'Investissement d'Accresco. «La vision de Jörg est précieuse. Il a traversé de nombreux cycles de marché et parvient à transformer des dynamiques complexes en décisions claires. Son équilibre entre l'instinct du trader et la patience de l'investisseur de long terme reflète exactement l'état d'esprit que nous cultivons chez Accresco», explique Oliver Müller.

En tant que mentor du Comité d'investissement, Jörg PrüBmeier joue un rôle stratégique en testant les thèses d'investissement, affinant les processus d'entrée et de sortie, et apportant une discipline de marché forgée par plusieurs décennies d'expérience terrain.

«Chez Accresco, le Comité d'investissement incarne notre identité. Nous sommes des gestionnaires responsables, rigoureux dans nos analyses, méthodiques dans nos choix, et guidés par l'intelligence collective. L'expertise de Jörg PrüBmeier s'inscrit pleinement dans cette philosophie», ajoute Bhavik Desai, le General Manager.