Cameroun: Incendie meurtrier à Yaoundé - Une mère et ses cinq enfants périssent à Etoa Meki

Un violent incendie a ravagé une habitation du quartier Etoa Meki à Yaoundé ce jeudi 19 février. Le bilan est lourd : une mère et ses cinq enfants ont péri dans le sinistre. Le père de famille, grièvement blessé, lutte pour sa survie à l'hôpital.

Les riverains, sous le choc, décrivent une scène d'horreur. Les flammes ont consumé la maison en un temps record, piégeant les occupants à l'intérieur. Aucune des six victimes n'a pu être secourue à temps.

Une tragédie qui interroge sur les délais d'intervention

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l'origine de cet incendie meurtrier reste pour l'instant indéterminée. Les sapeurs-pompiers sont arrivés après que l'habitation a été entièrement détruite. Ce délai, bien que non chiffré officiellement, soulève des questions récurrentes sur les moyens de secours dans la capitale camerounaise. Le quartier Etoa Meki, zone densément peuplée du centre de Yaoundé, illustre les défis urbains auxquels fait face la ville. Les habitations y sont souvent construites de manière précaire, avec des matériaux inflammables et un accès difficile pour les véhicules de secours.

Le père grièvement brûlé, seul survivant de la cellule familiale

Le père de famille, seul rescapé, a été évacué en urgence vers une structure hospitalière de la capitale. Son état est jugé critique. Il a subi de graves brûlures en tentant probablement de sauver les siens. Son témoignage, s'il survit, pourrait être crucial pour comprendre le déroulement exact du drame. Les services du gouverneur du Centre se sont rendus sur place pour apporter leur soutien aux familles éprouvées. Une cellule d'urgence psychologique a été mise en place pour les proches et les témoins directs de la tragédie.

Une enquête ouverte pour déterminer les causes du sinistre

Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Plusieurs pistes sont envisagées : court-circuit électrique, explosion de gaz, ou encore incendie criminel. Aucune hypothèse n'est pour l'instant privilégiée. Les experts en sécurité incendie rappellent que dans les quartiers densément peuplés comme Etoa Meki, la prévention reste la meilleure arme. L'installation de détecteurs de fumée, la vérification des installations électriques et la mise en place de plans d'évacuation pourraient sauver des vies.

Un drame qui ravive le débat sur la sécurité dans les quartiers populaires

Cette tragédie relance le débat sur les normes de construction et l'accès aux secours dans les zones urbaines défavorisées. À Yaoundé comme à Douala, les incendies domestiques font chaque année de nombreuses victimes, souvent faute de moyens de prévention et d'intervention adaptés. À long terme, ce drame pourrait pousser les autorités municipales à renforcer les contrôles et à sensibiliser les populations aux risques domestiques. La question de l'équipement et de la réactivité des services de secours est également posée avec acuité.

Des funérailles nationales envisagées

Le drame a ému jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Des sources proches du gouvernement évoquent la possibilité de funérailles nationales pour honorer la mémoire de cette mère et de ses cinq enfants. Une décision devrait être prise dans les prochains jours, en fonction de l'évolution de l'enquête et de l'état de santé du père survivant. Comment expliquer qu'en 2026, une famille entière puisse encore périr dans un incendie domestique au cœur de la capitale camerounaise ?