Afrique: Abdoulaye Sène, ingénieur hydraulicien - 'L'adoption de la Vision africaine de l'eau est un succès diplomatique extrêmement important pour le pays '

Dakar — L'adoption de la Vision africaine de l'eau par les dirigeants du continent, le week-end dernier, à Addis-Abeba, est "un succès diplomatique extrêmement important pour le Sénégal", qui préside actuellement le Conseil des ministres chargés de l'Eau en Afrique, a soutenu le président du Partenariat régional sur l'eau en Afrique de l'Ouest, Abdoulaye Sène.

"Je me réjouis du fait que c'est le Sénégal, chargé de la présidence de l'AMCAW (Conseil des ministres africains chargés de l'eau), qui a su orchestrer, à travers sa diplomatie, l'élaboration et l'adoption [...] de la Vision africaine de l'eau. C'est un succès diplomatique extrêmement important pour le Sénégal", a déclaré M. Sène dans une interview accordée à l'APS.

Il s'agit d'une "feuille de route" fixant "plusieurs priorités telles que la gestion intégrée des ressources en eau, l'utilisation de l'eau comme levier de développement économique et social, la mobilisation des financements locaux et internationaux, ainsi que le recours à l'innovation et au numérique pour une gouvernance plus efficace", explique le ministère sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur son site Internet.

La Vision africaine de l'eau, qui fait de cette denrée une priorité politique pour l'Union africaine (UA), est "un cadre unique pour défendre les ressources, stimuler la croissance économique et garantir aux populations un accès équitable à l'eau, ressource vitale et moteur de développement", ajoute le même ministère.

"Ce sommet (celui de l'UA, les 14 et 15 février 2026) a donné aussi l'occasion de mobiliser les chefs d'État autour du Sénégal, pour la bonne préparation et la bonne organisation de la prochaine Conférence des Nations unies prévue en décembre 2026", a observé Abdoulaye Sène, par ailleurs hydraulicien.

Il rappelle que la troisième Conférence des Nations unies sur l'eau, prévue en décembre prochain aux Émirats arabes unis, sera organisée conjointement par les gouvernements sénégalais et émirati.

"Davantage de financements, de gouvernance inclusive..."

"On a l'habitude de dire que l'eau, c'est la vie, la prospérité. C'est surtout le développement durable. Et c'est pour cette raison que nous nous réjouissons du choix des chefs d'État de consacrer ce sommet de l'Union africaine essentiellement à l'eau", a-t-il ajouté.

Les dirigeants africains ont décrété 2026 Année de l'eau, lors du sommet. "C'est une décision extrêmement importante", a réagi Abdoulaye Sène, assurant que "c'est un engagement politique qui va changer beaucoup de choses".

Cette décision devrait inciter "tous les pays africains [à] faire des efforts exceptionnels en faveur de l'accès à l'eau et à l'assainissement", à "promouvoir la sécurité en eau et la protection des ressources", espère-t-il.

Lors du sommet, la proposition a été faite aux chefs d'État d'Afrique d'élaborer des politiques hydrauliques, de leur allouer des budgets et de faire "en sorte que tout cela puisse conduire à des résultats appréciables sur le terrain", a dit l'ingénieur hydraulicien.

"Donc, davantage de financements, de gouvernance inclusive, d'intégration de l'eau dans les politiques publiques. Je pense que c'est là un condensé qui nous rassure", s'est-il réjoui.

"Nous avons l'espoir que le retard que nous avons accusé, concernant l'atteinte de l'objectif de développement durable relatif à l'eau, pourrait être résorbé", a poursuivi M. Sène.