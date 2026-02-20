Afrique: Lancement, samedi à Dakar, d'un diplôme universitaire en médiation, dialogue social et règlement des conflits en Afrique

Dakar — L'Institut communautaire africain de gestion et d'ingénierie (ICAGI-Amadou Mahtar Mbow) procède, samedi, à Dakar, en collaboration avec ses partenaires, au lancement officiel d'un diplôme universitaire en médiation, dialogue social et règlement des conflits en Afrique, annonce un communiqué transmis à l'APS.

"Ce samedi 21 février 2026 marque une date historique pour le Sénégal et pour l'Afrique avec le lancement officiel, pour la première fois dans notre pays, d'un diplôme universitaire en médiation, dialogue social et règlement des conflits en Afrique à ICAGI-Amadou Mahtar Mbow", indique le texte.

Ce programme de formation est organisé par l'ICAGI Amadou Mahtar Mbow et l'Université Kocc Barma de Saint-Louis (UKB), en partenariat avec l'Université Toulouse Capitole.

"Il s'agit d'un diplôme universitaire délocalisé pour la première fois en Afrique par cette prestigieuse université française, ce qui consacre la volonté commune des trois établissements de mettre en commun leurs ressources cognitives et académiques afin de créer les conditions permettant de faire générer et se développer à l'échelle de l'Afrique, notamment une culture de la paix, de la médiation et de la gouvernance des conflits", selon la même source.

Ce premier diplôme est placé sous le parrainage de Demba Kandji, Médiateur de la République du Sénégal, qui va prononcer la leçon inaugurale après "les périodes spirituelles du ramadan et du carême, symboles de paix, de dialogue et de réconciliation".

"Ce programme permettra à notre pays et à d'autres de l'Afrique de disposer de compétences avérées en matière de prévention des conflits, gestion des crises, sensibilisation pour la paix, création d'outils et de mécanismes au service de la paix, [et de formation] des acteurs de la paix (culture de la paix)", relève le communiqué.