Sénégal: Kédougou - 18.000 carnets d'écriture modélisés offerts à l'inspection d'académie

Kédougou — La Fondation Senico a offert vendredi18 mille carnets d'écriture modélisés aux élèves en classes d'initiation (CI) et préparatoire (CP) de l'inspection d'académie de Kédougou (sud-est), un appui visant à soutenir la politique de l'Etat en matière d'éducation, a constaté l'APS.

"Nous sommes à Kédougou pour remettre à l'inspection d'académie un lot de 18 mille carnets d'écriture modélisés. Et c'est une action qui entre dans le cadre de notre politique visant à appuyer l'Etat du Sénégal dans le domaine de l'éducation nationale", a déclaré Ousmane Ndiaye, directeur de l'éducation et de la formation à la Fondation Senico.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de réception de ce don, en présence du secrétaire général de l'inspection d'académie de Kédougou, Mamadou Mballo, et des différents inspecteurs de l'éducation et de la formation de la région.

La cérémonie a été présidée par l'adjoint au gouverneur chargé du développement, El Hadji Mouhamadou Moustapha Gaye.

Selon Ousmane Ndiaye, les secteurs de l'éducation, de la formation et du développement social sont les domaines dans lesquels la Senico apporte son appui à l'Etat.

"Ces 18 mille cahiers destinés à la première étape de l'élémentaire des élèves du CI et du CP vont permettre à nos enfants de maitriser une compétence qui est l'écriture et qui est la base fondamentale au niveau élémentaire", a-t-il dit.

Le secrétaire général de l'inspection de l'académie a remercié la Fondation Senico pour ce don. "Ces cahiers d'écriture vont sans doute aider les enseignants mais aussi les élèves à améliorer leurs conditions d'études", a-t-il dit.

Ils vont aussi aider à "développer les compétences des élèves en écriture et aider les enseignants à mieux améliorer leur pratique", a-t-il ajouté.

Il a invité les enseignants en faire bon usage de ces outils pédagogiques. "Maintenant, c'est aux enseignants d'en faire un bon usage pour que l'académie puisse améliorer ses résultats scolaires à tous les niveaux", a-t-il lancé.