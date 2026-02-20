Sénégal: Ligue 1 - Gorée-Tengueth FC, attraction de la 16e journée

Dakar — Le choc devant opposer dimanche le leader de la Ligue 1 de football, l'US Gorée, au quatrième au classement, Teungueth FC (TFC), est l'une des attractions de la 16e journée, marquant le début de la phase retour du championnat de Ligue 1.

Invaincus à domicile au Stade Djagaly-Bagayogo, les insulaires de Gorée (27 pts, +14) comptent 7 victoires, 6 nuls et 2 défaites. Les protégés de l'entraineur Aly Mal voudront garder leur invincibilité face au TFC.

Disposant de la meilleure attaque du championnat (20 buts marqués) et de la troisième meilleure défense (6 buts encaissés), l'US Gorée va affronter des Rufisquois qui ont renforcé leur effectif lors du mercato avec le recrutement de quatre nouveaux joueurs.

Teungueth FC a ainsi accueilli le défenseur Sidy Sow (de retour de Suède), Jean Koté Gomis (Casa Sports), l'attaquant Mamadou Lamine Danfa (de retour de France) et le milieu de terrain gambien Pa Sori Sylla.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les protégés de l'entraineur Malick Daff vont essayer d'infliger à Gorée sa première défaite à domicile et revenir à sa hauteur.

Au match aller, Gorée et TFC avaient concédé le nul au stade Ngalandou Diouf lors de l'ouverture de la saison.

En cas de faux pas des Insulaires, leur dauphin, AJEL, qui compte le même nombre de points, peut en profiter lors de l'accueil de la SONACOS, samedi.

Avec l'actuel co-meilleur buteur de la Ligue 1, Mohamed Diop (6 buts), AJEL va essayer de reprendre le fauteuil, surtout après une victoire précieuse à domicile face à Génération Foot, la journée précédente.

La 16e journée de la Ligue 1 sera marquée aussi par le derby dakarois entre HLM et une équipe du Jaraaf en difficulté.

Dimanche, un résultat positif est indispensable pour le champion sortant, accroché par HLM au match aller et désireux de retrouver de la régularité cette saison.

Voici le programme de la 16e journée de la Ligue 1 :

Samedi :

AJEL-SONACOS

Dimanche :

HLM-Jaraaf, Cambèrène-Casa sports, Gorée-TFC, Guédiawaye FC-Dakar Sacré coeur, US Ouakam-AS Pikine, Linguère-Stade de Mbour, Génération foot-Wally Daan.