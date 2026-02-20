Congo-Kinshasa: Comment réussir la culture de la mouche noire soldat ?

20 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Face au coût élevé de l'alimentation animale et aux difficultés d'approvisionnement en protéines pour l'élevage, de nouvelles solutions émergent en République démocratique du Congo. Parmi elles, l'élevage de la mouche noire soldat suscite un intérêt croissant.

Cette technique permet de produire des larves riches en protéines destinées à l'alimentation des poissons, volailles et porcs, tout en valorisant les déchets organiques. Elle apparaît ainsi comme une opportunité économique, écologique et innovante pour les agriculteurs et les jeunes entrepreneurs.

Mais comment réussir concrètement la culture de la mouche noire soldat ?

Le professeur David Bugeme, directeur des programmes à l'institut Africain de Leadership Agricole et enseignant à l'université de Lubumbashi et à l'université Catholique de Bukavu ainsi que madame Joella Buhendwa, directrice générale de Asti Ferme, basée à Bukavu en parlent avec Jocelyne Musau.

