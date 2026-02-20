Ethiopie: Le Mexique réaffirme son appui au processus de dialogue national éthiopien, selon son ambassadeur

Addis-Abeba — L'ambassadeur du Mexique auprès de l'Éthiopie et de l'Union africaine, Alejandro Ives Estivill Castro, a réaffirmé le soutien résolu de son pays au dialogue national en cours ainsi qu'aux prochaines élections éthiopiennes, qualifiant ces initiatives d'étapes essentielles pour renforcer l'unité démocratique du pays, tout en garantissant leur déroulement sans ingérence étrangère.

Dans un entretien exclusif avec ENA, l'ambassadeur Castro a mis en lumière les efforts de l'Éthiopie pour favoriser l'inclusion, en soulignant les dialogues menés à la fois dans toutes les régions du pays et avec les communautés de la diaspora à travers le monde. Selon lui, ces initiatives représentent « une démarche très positive qui contribuera à renforcer la cohésion entre les Éthiopiens ». S'inspirant de l'expérience latino-américaine, il a évoqué des exemples concrets, tels que les « commissions de vérité » et des stratégies visant à « améliorer la coordination entre les différentes parties prenantes ».

Le Mexique suit ces développements « avec beaucoup d'intérêt » et est confiant dans leur réussite, a-t-il ajouté. Castro a également insisté sur le respect du principe de non-ingérence, affirmant : « Ce qui compte le plus pour le Mexique, c'est que tout le peuple éthiopien se sente en sécurité et que sa volonté soit pleinement respectée. » Il a précisé que « le meilleur résultat de cette élection sera celui qui servira au mieux les intérêts de la société éthiopienne », soulignant l'importance accordée par les Éthiopiens à l'unité, la cohésion et la coordination nationale.

L'ambassadeur a réaffirmé que « le Mexique considère qu'aucun pays étranger ne devrait intervenir dans les affaires internes de l'Éthiopie », tout en se déclarant optimiste : « Nous soutenons pleinement la possibilité d'un processus exceptionnel. » Le Dialogue national éthiopien a pour objectif d'apaiser les tensions historiques et de consolider l'unité du pays après plusieurs années de troubles internes. Les propos de l'ambassadeur Castro reflètent la position diplomatique du Mexique, qui privilégie la souveraineté et partage son expérience en matière de transitions démocratiques.

« Chaque pays cherche continuellement à renforcer sa démocratie », a-t-il ajouté, soulignant la nécessité d'un leadership reflétant les intérêts de la société. Selon le Mexique, la priorité est claire : « Permettre à chaque nation de développer une démocratie solide et durable, capable de répondre pleinement aux attentes de ses citoyens. » Alors que les dialogues se poursuivent, le Mexique espère que « tous les participants à ce processus seront satisfaits à l'issue des discussions », garantissant ainsi le respect et la considération des communautés éthiopiennes à travers le monde.