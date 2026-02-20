Afrique: Le Grand barrage est un projet de développement continental d'envergure, incarne le savoir-faire et le potentiel du continent, selon un économiste de renom

Le Grand Barrage de la Renaissance représente une illustration emblématique du potentiel africain et une réalisation majeure en matière de développement continental, a affirmé le Dr Ogho Okiti, économiste de renom et spécialiste des politiques publiques.

Érigé sur le fleuve Abay en Éthiopie, le Grand barrage constitue le plus vaste projet hydroélectrique du continent africain. Lancé en 2011, il a été financé principalement par des ressources internes, incluant des contributions publiques, la vente d'obligations et des fonds gouvernementaux. Au-delà de son rôle stratégique pour l'Éthiopie, le Grand barrage est conçu comme une initiative énergétique régionale transformante, visant à étendre l'accès à l'électricité, promouvoir une énergie propre et renforcer les interconnexions électriques à l'échelle africaine.

Dr Okiti, également haut responsable au ministère fédéral des Finances du Nigeria, a souligné que le barrage illustre de manière éclatante ce que les Africains peuvent accomplir grâce à la détermination et à l'autonomie. Il a mis en lumière l'engagement inébranlable des Éthiopiens dans la réalisation du barrage par leurs propres moyens, un chapitre qui restera gravé dans l'histoire du continent. « Pour les Éthiopiens eux-mêmes de mobiliser les ressources nécessaires pour achever ce barrage, c'était fantastique, unique et sans précédent », a-t-il déclaré, rappelant que la participation active et massive de la population a été à la fois inspirante et exemplaire.

Cela démontre que l'Afrique peut mobiliser ses propres ressources pour exécuter des mégaprojets d'envergure continentale. Le Dr Okiti a ajouté que cette réussite, fruit d'une forte mobilisation publique, redéfinit les approches de développement et de croissance pour l'ensemble du continent. Le succès du barrage témoigne d'un lien de confiance solide entre le gouvernement éthiopien et ses citoyens, matérialisé par la mise en oeuvre concrète d'un projet de grande ampleur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cela montre que le peuple fait confiance au gouvernement pour livrer, que les citoyens peuvent contribuer directement, et que les ressources nécessaires peuvent être trouvées localement, sans dépendre systématiquement de la dette ou de l'aide extérieure », a-t-il insisté. Au-delà de l'Éthiopie, le projet a renforcé l'unité nationale et prouve que les nations africaines peuvent concevoir et mener à terme des projets continentaux majeurs sans recourir excessivement à des prêts ou à l'assistance internationale.

Le GERD sert ainsi de modèle pour atteindre des objectifs de développement à l'échelle africaine. Le barrage symbolise également l'importance de l'intégration économique continentale et des partenariats renforcés à travers l'Afrique. Dr Okiti a insisté sur la nécessité pour les pays africains de collaborer davantage, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement, afin de réaliser des agendas de développement communs. En conclusion, le Grand barrage incarne la détermination collective et la solidarité africaines, en favorisant la connectivité énergétique régionale et en consolidant les aspirations de développement du continent.