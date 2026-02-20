Afrique: Au 39e Sommet de l'UA, l'Éthiopie s'affirme comme moteur de coopération et de progrès dans le continent

Addis Ababa — Issifi Boureima salue les avancées de l'Éthiopie et appelle à une solidarité africaine renforcée

En marge du 39e Sommet de l'Union africaine, tenu au siège de l'organisation à Addis-Abeba, Issifi Boureima, secrétaire exécutif de la Commission climat pour la région du Sahel, a mis en lumière le rôle stratégique de l'Éthiopie dans la promotion de la coopération continentale et du progrès partagé. Dans un entretien accordé à l'Agence de Nouvelles Éthiopienne (ENA), il a affirmé que l'Éthiopie constitue « le coeur de l'Afrique », soulignant que la stabilité et la prospérité du pays contribuent directement au développement de l'ensemble du continent.

Issifi Boureima a insisté sur la nécessité de renforcer la synergie entre les États africains afin de relever efficacement les défis communs, notamment les conflits, le changement climatique et les pressions socio-économiques. Selon lui, seule une action collective et coordonnée permettra de transformer ces défis en véritables opportunités de croissance et de résilience.

Il a également salué les progrès visibles à Addis-Abeba, notant que la capitale éthiopienne connaît une transformation constante et positive, symbole du dynamisme national et de l'engagement du pays en faveur d'un développement durable et inclusif. Réaffirmant sa confiance dans l'avenir du continent, Issifi Boureima a exhorté les nations africaines à ne pas céder au découragement, rappelant que « lorsque l'Afrique agit dans l'unité, elle est pleinement en mesure de relever ses défis et d'assurer un avenir prospère à ses peuples ».