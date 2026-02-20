Addis-Abeba — L'Éthiopie et l'Italie ont réaffirmé leur volonté d'intensifier leur coopération commerciale et leurs partenariats en matière d'investissement à l'occasion du Forum d'affaires éthio-italien sur le café, organisé jeudi à Milan.

D'après Agenzia Nova, ce forum a réuni des exportateurs éthiopiens de café et des représentants italiens du secteur afin de faciliter l'accès aux marchés, consolider les relations commerciales et encourager les investissements sur l'ensemble de la chaîne de valeur du café éthiopien. Organisé par BonelliErede en partenariat avec l'ambassade d'Éthiopie à Rome, l'Association éthiopienne du café et Confindustria Assafrica & Mediterraneo, l'événement a offert aux producteurs éthiopiens une vitrine stratégique pour promouvoir leurs produits et nouer de nouveaux partenariats sur l'un des marchés caféiers les plus importants d'Europe.

En marge de la rencontre, l'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Demitu Hambisa, a souligné la volonté des exportateurs éthiopiens d'intensifier leur présence sur le marché italien. Elle a rappelé que le café, produit phare des exportations nationales, bénéficie d'une réputation de haute qualité et d'un fort potentiel commercial à l'international. La production éthiopienne poursuit sa progression et pourrait dépasser 11,6 millions de sacs de 60 kg pour la campagne 2025/26.

Cette dynamique contribue significativement à l'économie nationale : lors de l'exercice 2024/25, les exportations de café ont généré environ 2,65 milliards de dollars. L'ambassadrice a également mis en avant les efforts environnementaux du pays, notamment un vaste programme de reboisement ayant permis la plantation de près de 50 milliards d'arbres en six ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Massimiliano Fabian, membre du conseil d'administration de Confindustria Assafrica & Mediterraneo, a estimé que l'Éthiopie occupe une place stratégique pour répondre à la demande mondiale croissante en café, mettant en avant la richesse génétique et la qualité organoleptique du café éthiopien.

Gizat Worku, directeur général de l'Association des exportateurs de café éthiopiens, a pour sa part insisté sur la nécessité de mieux comprendre les attentes du marché italien afin d'accroître les volumes exportés. Bien que l'Italie soit le troisième importateur mondial de café vert et un acteur majeur de la torréfaction en Europe, la part de l'Éthiopie demeure encore limitée, représentant environ 2,5 % des importations italiennes en volume en 2024/25.

Les participants ont exprimé leur optimisme quant à une intensification des échanges, estimant que ce forum pourrait ouvrir la voie à un renforcement durable des relations commerciales et des investissements italiens dans la filière café éthiopienne.