Afrique: Le Ministère des Affaires étrangères met à l'honneu les héros des sommets UA et Italie-Afrique

20 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

 Le Ministère des Affaires étrangères a tenu une cérémonie de reconnaissance et d'hommage afin de saluer les institutions et les personnalités dont l'engagement a largement contribué au succès du 39e Sommet de l'Union africaine ainsi que du deuxième Sommet Italie-Afrique.

Selon le ministère, la cérémonie de reconnaissance a rassemblé des représentants des administrations publiques, des institutions partenaires ainsi que des volontaires ayant contribué à l'organisation des réunions de haut niveau tenues à Addis-Abeba. Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a salué la mobilisation collective qui a permis d'assurer le succès de ces événements d'envergure. Il a souligné qu'en sa qualité de pays hôte, l'Éthiopie a fait preuve d'un sens élevé des responsabilités et d'un patriotisme exemplaire.

Il a notamment mis en avant la stabilité, le climat de sécurité, l'hospitalité et l'efficacité des services fournis, qui ont contribué à renforcer l'image positive du pays sur la scène internationale. Le ministre a également insisté sur le caractère exemplaire de la coordination interinstitutionnelle observée, estimant qu'elle constitue un modèle pour les futurs engagements nationaux. Il a adressé des remerciements appuyés aux jeunes volontaires pour leur engagement, leur discipline et leur esprit de service au service de la nation.

De son côté, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national d'organisation, a exprimé la reconnaissance collective des parties prenantes. Il a souligné que les progrès enregistrés par l'Éthiopie, en particulier la modernisation d'Addis-Abeba, ont fortement impressionné les participants, désireux de s'inspirer de cette dynamique de transformation. La cérémonie s'est conclue par la remise de certificats de reconnaissance à de nombreuses institutions et entités en hommage à leur contribution remarquable au succès de ces sommets.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.