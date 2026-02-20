Afrique: Le Ministère des Affaires étrangères met à l'honneu les héros des sommets UA et Italie-Afrique

Le Ministère des Affaires étrangères a tenu une cérémonie de reconnaissance et d'hommage afin de saluer les institutions et les personnalités dont l'engagement a largement contribué au succès du 39e Sommet de l'Union africaine ainsi que du deuxième Sommet Italie-Afrique.

Selon le ministère, la cérémonie de reconnaissance a rassemblé des représentants des administrations publiques, des institutions partenaires ainsi que des volontaires ayant contribué à l'organisation des réunions de haut niveau tenues à Addis-Abeba. Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a salué la mobilisation collective qui a permis d'assurer le succès de ces événements d'envergure. Il a souligné qu'en sa qualité de pays hôte, l'Éthiopie a fait preuve d'un sens élevé des responsabilités et d'un patriotisme exemplaire.

Il a notamment mis en avant la stabilité, le climat de sécurité, l'hospitalité et l'efficacité des services fournis, qui ont contribué à renforcer l'image positive du pays sur la scène internationale. Le ministre a également insisté sur le caractère exemplaire de la coordination interinstitutionnelle observée, estimant qu'elle constitue un modèle pour les futurs engagements nationaux. Il a adressé des remerciements appuyés aux jeunes volontaires pour leur engagement, leur discipline et leur esprit de service au service de la nation.

De son côté, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national d'organisation, a exprimé la reconnaissance collective des parties prenantes. Il a souligné que les progrès enregistrés par l'Éthiopie, en particulier la modernisation d'Addis-Abeba, ont fortement impressionné les participants, désireux de s'inspirer de cette dynamique de transformation. La cérémonie s'est conclue par la remise de certificats de reconnaissance à de nombreuses institutions et entités en hommage à leur contribution remarquable au succès de ces sommets.

