Cote d'Ivoire: Éducation aux droits humains - Le MENAET et le CNDH unissent leurs forces pour une école plus sûre et plus inclusive

Le Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (MENAET) a accordé, ce vendredi 20 février 2026, une audience à une importante délégation du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), conduite par sa présidente, Madame Namizata Sangaré. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la dynamique de renforcement de l'éducation aux droits humains au sein du système éducatif ivoirien.

Au cours des échanges, le CNDH a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le ministère sur plusieurs chantiers prioritaires. Parmi ceux-ci figurent la documentation des cas de grossesses en cours de scolarité, un phénomène préoccupant qui impacte la trajectoire académique de nombreuses jeunes filles. L'institution entend également soutenir l'animation des Clubs Droits de l'Homme dans les établissements scolaires, afin de promouvoir la culture des droits humains dès le plus jeune âge.

La délégation a par ailleurs proposé son appui pour l'enseignement des droits de l'homme dans les instituts de formation, notamment les CAFOP, l'ENS et l'IPNETP, ainsi que pour la mise en œuvre du Programme d'Éducation aux Droits de l'Homme (PMEDH). L'objectif est clair : former des enseignants outillés, capables d'inculquer aux élèves les valeurs de respect, de tolérance, d'égalité et de citoyenneté responsable.

Les discussions ont également porté sur la soumission du Rapport pays dans le cadre du Programme mondial d'éducation aux droits humains, actuellement dans sa cinquième phase (2025-2029). Cette nouvelle étape met l'accent sur les enfants et les jeunes, avec un focus particulier sur l'éducation aux droits humains dans les domaines des technologies numériques, de l'égalité entre les sexes, de l'environnement et du changement climatique.

Pour le MENAET, la collaboration avec le CNDH est essentielle pour bâtir un système éducatif plus protecteur et plus performant. Il s'agit de garantir la sécurité des enseignants, des élèves et du personnel éducatif, tout en créant un environnement scolaire serein, inclusif et propice à la réussite. Cette audience marque ainsi une étape décisive vers la consolidation d'une école ivoirienne fondée sur les droits, la responsabilité et la dignité humaine.