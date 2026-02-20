Cote d'Ivoire: Agence Foncière rurale/Projet Presfor - Les partenaires séduits par les premiers acquis

Créée par le décret n° 2016-590 du 3 août 2016, l'Agence foncière rurale (Afor) confiée à Bamba Cheick Daniel a parcouru du chemin. En quelques années seulement d'existence, l'Afor est devenu un instrument national efficace incontournable. Et ce conformément à la vision du Chef de l'État, le Président Alassane Ouattara, soucieux de sécuriser le foncier rural afin de prévenir les nombreuses crises qui minent ce domaine.

En témoigne la dernière mission de suivi des activités de terrain effectué, la semaine dernière, par la banque mondiale, l'Agence française (Afd) et l'Agence allemande de développement (Kfd) dans le département d'Agboville. L'inspection conjointe qui comptait près de 15 membres était conduite par la directrice de division de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Bénin, Togo et Guinée, Marie-Chantal Uwanyiligira. Les principaux bailleurs de fonds de l'opération n'ont pas caché leur satisfaction devant le travail accompli sur le terrain le directeur général Bamba Cheick Daniel et ses équipes.

« Nous étions allés toucher la réalité des activités techniques du programme de renforcement des activités technique du programme de renforcement de la sécurisation rurale (Presfor). Et je peux vous avouer que ce n'est pas toujours que nous avons des programmes qui atteignent le taux de décaissement que vous avez réussi à obtenir, pour la première année. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire devient le premier pays, de toute la région Afrique, à réaliser une telle performance.

Ces décaissements sont un indicateur potentiel sur l'impact de ce projet. Quand on voit les bénéficiaires, ce qui se passe sur le terrain, nous ne pouvons qu'être motivés », a indiqué Mme Uwanyiligira, au terme de la première étape de la tournée, dans les bureaux du préfet de région de l'Agnéby-Tiassa, Sihindou Coulibaly.

La responsable de la banque mondiale, qui suit de près les activités de l'Afor a salué le leadership du directeur général de l'Afor, Bamba Cheick Daniel pour tous les progrès réalisés par le programme. Mais surtout, la capacité de l'agence nationale à tenir ses engagements.

On note, en effet, plus d'un million d'hectares levés et bornés dans 10 nouvelles régions, plus de 14 000 personnes issues de Comités villageois de gestion foncière rurale (Cvgfr) formées, et tout ceci présage de très beaux augures et de la réalisation des objectifs qui étaient prévus entre la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour aller vers la sécurisation foncière rurale de 5 millions d'hectares de terres rurales.

Le Presfor est une initiative majeure ivoirienne, lancée par l'Agence foncière rurale) pour 2024-2029, visant la délivrance gratuite de 500 000 certificats fonciers sur 5 millions d'hectares. Financé par les trois principaux bailleurs de fonds, cités plus haut, ce programme couvre 16 régions, 52 départements, 218 communes et 3. 322 villages. À terme, il prévoit la délivrance de 500 000 certificats fonciers et la conclusion de 500 000 contrats agraires. Le directeur général, Bamba Cheick Daniel a profité de l'occasion pour réitérer ses encouragements à la poursuite des efforts, notamment pour l'accès des femmes à la terre.